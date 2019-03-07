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      В Запорожье подстрелили активиста Антимайдана - похитителя ребенка: фото 18+

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      В Запорожье напали на Валерьяна Горбачева
      В Запорожье напали на Валерьяна Горбачева / Фото из открытых источников

      В Запорожье 6 марта четверо неизвестных в масках напали на 67-летнего общественного активиста в подъезде его дома. Мужчину избили и выстрелили из оружия в левое бедро.

      Пострадавшим оказался активист Антимайдана Валерьян Горбачев, сообщил местный журналист Яков Носков. Горбачев стал скандально известным еще в 2007 году, когда против него открыли дело за педофилию. Активист тогда похитил 15-летнюю дочь известной украинской спортсменки Светланы Бондаренко.

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      Мужчина во время нападения сопротивлялся и нанес телесные повреждения одному из злоумышленников. После этого нападавшие скрылись в неизвестном направлении, сообщили в полиции.

      Правоохранители уже установили личность одного из нападавших – 25-летний мужчина. Сейчас полиция разыскивает еще троих злоумышленников.

      Этот инцидент расследуют как покушение на убийство.

      Что известно о Валерьяне Горбачеве?
      В 2007 он похитил 15-летнюю дочь украинской спортсменки Светланы Бондаренко. Правоохранители открыли дело по статье "Вступление в половые отношения с лицом, не достигшим половой зрелости". Это была длинная история, но Горбачеву все сошло с рук.

      В детстве лечился в психиатрической клинике, был освобожден от военной службы. Аферист, мошенник-рецидивист, трижды судимый в Украине. Проживая определенное время в России, возглавлял профашистскую организацию "Слава Руси".

      Зимой 2016 года Горбачева задержали с пистолетом, прокламациями и наркотиками. В листовках содержались призывы 23 февраля 2016 года захватить Запорожскую ОГА и создать "Запорожскую народную республику".

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      Теги: Дети и несовершеннолетние Новости Запорожья Криминальные новости Новости Украины Антимайдан Полиция
      Источник: 24 канал
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