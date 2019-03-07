Напад на активіста у Запоріжжі: що відомо про скандального Валер’яна Горбачова

Активіст Антимайдану Валер’ян Горбачов, якого в Запоріжжі побили та підстрелили невідомі, був фігурантом кримінальної справи про педофілію. Чоловік у дитинстві лікувався від психічних розладів, а в дорослому віці був тричі засуджений за різні злочини.

6 березня у Запоріжжі на Горбачова напали 4 невідомих у масках. Чоловіка побили та вистрелили зі зброї у ліве стегно. Поліція почала розслідувати напад як замах на вбивство.

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Про Валер’яна Горбачова багато писали у 2007 році. Він тоді викрав 15-річну доньку української спортсменки Світлани Бондаренко. Правоохоронці відкрили справу за статтею "Вступ у статеві відносини з особою, яка не досягла статевої зрілості". Це була довга історія, але Горбачову все зійшло з рук.



Донька Бондаренко, яку викрадав Горбачов



За даними ЗМІ, справжнє прізвище Горбачова – Сакеворян. Народився він у місті Болнісі (Грузія) 9 лютого 1952 року. У дитинстві лікувався у психіатричній клініці, був звільнений від військової служби.



Виписка з історії хвороби Горбачова

Вже в 1975 році чоловіка засудили на два роки умовно за крадіжку. Ще через 2 роки Горбачов знову був засуджений – за шахрайство на 3 роки (вирок пізніше було скасовано).

У 1979 році за сукупністю злочинів (шахрайство, спекуляція, замах на дачу хабара) Горбачов отримав 8 років в’язниці з подальшою висилкою зі Львова (де навчався в університеті) на 3 роки. Термін відбував у Житомирській та Запорізькій областях у колоніях для засуджених з психічними розладами.

Вийшовши на волю, Горбачов виготовив собі новий паспорт, взявши дівоче прізвище матері і змінивши рік народження. Так і з'явився Валер'ян Горбачов, 1958 року народження, раніше не судимий, психічно абсолютно здоровий.



Свідоцтво про народження Горбачова

Деякий час у Росії Горбачов очолював профашистську організацію "Слава Русі". Коли повернувся в Україну, звинувачувався у квартирних аферах та іншому. Проте ці злочини не отримали належної оцінки правоохоронних органів.

У 2003 році в Запоріжжі зареєстрував ГО "Легіон свободи", що дозволяло Горбачову представлятися правозахисником і юристом. Через те, що організація не проводила жодної роботи, у 2018 році суд скасував "Легіон".

У різний час Горбачов видавав себе за помічника Віктора Януковича, соратника Віктора Ющенка, слав "офіційні" листи на підтримку Юлії Тимошенко.

Був учасником антимайданної організації "Народна гвардія". Взимку 2016 року Горбачова затримали з пістолетом, прапором "Новоросії" і наркотиками. У листівках містилися заклики 23 лютого 2016 року захопити Запорізьку ОДА і створити "Запорізьку народну республіку".

Дивіться відео з міісця затримання Горбачова у 2016 році:

Інформація про Горбачова міститься на українському сайті центру "Миротворець". У повідомленні вказано, що "Миротворець" просить правоохоронні органи розглядати цю публікацію, "як заяву про вчинення цим громадянином усвідомлених діянь проти національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, а також інших правопорушень".