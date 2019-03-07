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      У Запоріжжі підстрелили активіста Антимайдану-викрадача дитини: фото 18+

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      У Запоріжжі напали на Валер’яна Горбачова
      У Запоріжжі напали на Валер’яна Горбачова / Фото з відкритих джерел

      У Запоріжжі 6 березня четверо невідомих у масках напали на 67-річного громадського активіста у під’їзді його будинку. Чоловіка побили та вистрелили зі зброї у ліве стегно.

      Постраждали виявився активіст Антимайдану Валер’ян Горбачов, повідомив місцевий журналіст Яків Носков. Горбачов став скандально відомим ще у 2007 році, коли проти нього відкрили справу за педофілію. Активіст тоді викрав 15-річну доньку відомої української спортсменки Світлани Бондаренко.

      Читайте також: Напад на активіста у Запоріжжі: що відомо про скандального Валер’яна Горбачова

      Чоловік під час нападу опирався і завдав тілесних ушкоджень одному зі зловмисників. Після цього нападники зникли у невідомому напрямку, повідомили в поліції.

      Правоохоронці вже встановили особу одного з нападників – це 25-річний чоловік. Зараз поліція розшукує ще трьох зловмисників.

      Цей інцидент розслідують як замах на вбивство.

      Що відомо про Валер’яна Горбачова? У 2007 він викрав 15-річну доньку української спортсменки Світлани Бондаренко. Правоохоронці відкрили справу за статтею "Вступ у статеві відносини з особою, яка не досягла статевої зрілості". Це була довга історія, але Горбачову все зійшло з рук.

      У дитинстві лікувався в психіатричній клініці, був звільнений від військової служби. Аферист, шахрай-рецидивіст, тричі судимий в Україні. Проживаючи певний час у Росії, очолював профашистську організацію "Слава Русі".

      Взимку 2016 року Горбачова затримали з пістолетом, прокламаціями і наркотиками. У листівках містилися заклики 23 лютого 2016 року захопити Запорізьку ОДА і створити "Запорізьку народну республіку".

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини Запоріжжя Кримінальні новини Діти і неповнолітні Поліція Антимайдан
      Джерело: 24 канал
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