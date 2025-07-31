Большая часть оккупирована: какая часть Донецкой области находится под контролем Украины
- Вадим Филашкин сообщил, что Украина контролирует 32,8% территории Донецкой области, а 67,2% находятся под оккупацией России.
- Из 1298 населенных пунктов области 847 находятся под оккупацией, из них 447 с 2014 года, и украинские силы уже деоккупировали 42 населенных пункта.
Украина сейчас контролирует лишь 32,8% территории Донецкой области. Остальные – под временной оккупацией России.
Об этом рассказал начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин в интервью Укринформу, передает 24 Канал.
Читайте также Россияне кричат о "захвате" Часового Яра: военный ответил, так ли это на самом деле
Только треть Донецкой области под контролем Украины
По состоянию на 24 июля 2025 года под контролем украинской власти находится 32,8% территории Донецкой области.
Общая площадь Донецкой области составляет 26,5 тысячи квадратных километров, временно оккупирована с 2014 года – 8,5 тысячи квадратных километров (32%). По состоянию на 24 июля 2025 года временно оккупированная площадь Донецкой области в целом составляет 17 804 квадратных километров (67,2%). То есть под контролем украинской власти – 32,8% территории области,
– сказал он.
По словам главы ОГА, из 1298 населенных пунктов области 847 находятся под временной оккупацией, из них 447 – с 2014 года. С начала полномасштабного вторжения украинские силы уже деоккупировали 42 населенных пункта.
Он также отметил, что ежедневно по области наносят примерно 3 000 ударов из всех видов вооружения, и фактически вся территория Донетчины находится под постоянной угрозой.
Наиболее опасными являются те общины, где расстояние до линии фронта составляет менее 10 километров. Однако оккупанты бьют и по относительно тыловым городам. Поэтому фактически пребывание на территории всей Донецкой области сейчас является опасным,
– подчеркнул Филашкин.
Он в очередной раз призвал людей эвакуироваться, ведь сейчас в зоне активных боевых действий – 18 общин, в которых находится около 23 тысяч человек, среди которых – более 110 детей.
Частые вопросы
Какая часть Донецкой области находится под контролем украинской власти по состоянию на июль 2025 года?
По состоянию на 24 июля 2025 года под контролем украинской власти находится 32,8% территории Донецкой области.
Какова ситуация с безопасностью на территории Донецкой области?
Фактически вся территория Донетчины находится под постоянной угрозой, поскольку ежедневно по области наносят около 3 000 ударов из всех видов вооружения. Наиболее опасными являются громады, расположенные менее чем в 10 километрах от линии фронта.
Почему важно эвакуироваться из Донецкой области?
Пребывание на территории всей Донецкой области сейчас опасно из-за активных боевых действий, особенно в 18 громадах, где находятся около 23 тысяч человек, включая более 110 детей. Поэтому начальник ОВА призывает людей эвакуироваться для сохранения жизни.