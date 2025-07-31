Украина сейчас контролирует лишь 32,8% территории Донецкой области. Остальные – под временной оккупацией России.

Об этом рассказал начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин в интервью Укринформу, передает 24 Канал.

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Только треть Донецкой области под контролем Украины

По состоянию на 24 июля 2025 года под контролем украинской власти находится 32,8% территории Донецкой области.

Общая площадь Донецкой области составляет 26,5 тысячи квадратных километров, временно оккупирована с 2014 года – 8,5 тысячи квадратных километров (32%). По состоянию на 24 июля 2025 года временно оккупированная площадь Донецкой области в целом составляет 17 804 квадратных километров (67,2%). То есть под контролем украинской власти – 32,8% территории области,

– сказал он.

По словам главы ОГА, из 1298 населенных пунктов области 847 находятся под временной оккупацией, из них 447 – с 2014 года. С начала полномасштабного вторжения украинские силы уже деоккупировали 42 населенных пункта.

Он также отметил, что ежедневно по области наносят примерно 3 000 ударов из всех видов вооружения, и фактически вся территория Донетчины находится под постоянной угрозой.

Наиболее опасными являются те общины, где расстояние до линии фронта составляет менее 10 километров. Однако оккупанты бьют и по относительно тыловым городам. Поэтому фактически пребывание на территории всей Донецкой области сейчас является опасным,

– подчеркнул Филашкин.

Он в очередной раз призвал людей эвакуироваться, ведь сейчас в зоне активных боевых действий – 18 общин, в которых находится около 23 тысяч человек, среди которых – более 110 детей.