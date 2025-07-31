Про це розповів начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін в інтерв’ю Укрінформу, передає 24 Канал.

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Лише третина Донеччини під контролем України

Станом на 24 липня 2025 року під контролем української влади перебуває 32,8% території Донецької області.

Загальна площа Донецької області складає 26,5 тисяч квадратних кілометрів тимчасово окупована з 2014 року – 8,5 тисяч квадратних кілометрів (32%). Станом на 24 липня 2025 року тимчасово окупована площа Донецької області загалом складає 17 804 квадратних кілометрів (67,2%). Тобто під контролем української влади – 32,8% території області,

– сказав він.

За словами голови ОВА, з 1298 населених пунктів області 847 перебувають під тимчасовою окупацією, з них 447 – з 2014 року. З початку повномасштабного вторгнення українські сили вже деокупували 42 населені пункти.

Він також зазначив, що щодня по області завдають приблизно 3 000 ударів з усіх видів озброєння, і що фактично вся територія Донеччини перебуває під постійною загрозою.

Найбільш небезпечними є ті громади, де відстань до лінії фронту становить менш як 10 кілометрів. Проте окупанти гатять і по відносно тилових містах. Тому фактично перебування на території усієї Донецької області наразі є небезпечним,

– наголосив Філашкін.

Він вкотре закликав людей евакуюватися, адже наразі у зоні активних бойових дій – 18 громад, в яких перебуває близько 23 тисячі людей, серед яких – понад 110 дітей.