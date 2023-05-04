Более 10 миллиардов: СБУ разоблачила "скрытые" активы прокремлевского олигарха Новинского

В Украине арестовали "скрытые" активы подсанкционного олигарха Вадима Новинского. Их общая сумма составляет более 10,5 миллиарда гривен.

Вадим Новинский причастен к пособничеству России. В настоящее время идет расследование.

Важно Новинский хотел скрыть активы более чем на 144 миллиона гривен: СБУ нашла и арестовала их

Что известно о "скрытых" активах Новинского

В СБУ сообщили, что арестованы новые активы пророссийского олигарха Вадима Новинского. Их общая стоимость составляет более 10,5 миллиарда гривен.

В список заблокированных активов входит 230 объектов недвижимости, которыми владеет Новинский через оффшорный трастовый фонд. Среди арестованного имущества:

элитный гостиничный комплекс в центре Киева,

морской торговый порт "Очаков",

помещение агрохолдинга,

торговые центры в разных регионах Украины.



В Украине арестовали активы Новинского / фото СБУ

Во избежание санкций СНБО Новинский перерегистрировал собственные активы на нескольких подконтрольных иностранных граждан в оффшорных юрисдикциях. Для реализации сделки он привлек аффилированных частных нотариусов и государственных регистраторов.

Впрочем сотрудники украинской спецслужбы разоблачили преступную схему и заблокировали ее,

– отметили в СБУ.

В апреле этого года по материалам СБУ было арестовано имущество Новинского более чем на 3,5 миллиарда гривен.

В настоящее время идет расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.



Арестованное имущество Новинского / коллаж Офиса генпрокурора

Арест имущества Новинского: что известно