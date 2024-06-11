Первым принял бой с Россией: кто такой Вадим Сухаревский – командующий Силами беспилотных систем

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10 июня полковник и Герой Украины Вадим Сухаревский назначен командующим Силами беспилотных систем Вооруженных Сил Украины. 24 Канал рассказывает биографию этого известного украинского полководца.

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Биография Вадима Сухаревского

Вадим Сухаревский родился 6 октября 1984 года в Берегово (Закарпатская область). Сухаревский учился в Мукачевском лицее-интернате с усиленной военно-физической подготовкой.

В военной форме я с 1999 года - военный лицей, срочная служба, контрактная служба,

– Вадим Сухаревский о своей карьере.

После окончания лицея Вадим Сухаревский вступил в ряды ВСУ. Впоследствии после срочной службы заключил контракт с ВСУ. Военный вошел в состав миротворческих войск, которые выполняли миссию по поддержанию мира в Ираке. Там Сухаревский провел 8 месяцев, в 2004-м, в частности, участвовал в обороне города Эль-Кут в составе 6-й отдельной механизированной бригады от местных шиитов-фундаменталистов из так называемой "Армии Махди".

Бои за Эль-Кут не только доказали преимущество регулярной армии в противостоянии с "инсургентами в тапках", которые атакуют, словно в фильме "Падение "Черного ястреба"", но и стали боевым крещением для Вадима Сухаревского. Через 10 лет он снова окажется в ситуации, когда нужно будет отбивать атаки волнами от врага, который тебя численно превосходит, и снова выйдет победителем.



Украинский контингент в Ираке / Фото Facebook (Yuri Le)

После возвращения из Ирака Вадим Сухаревский поступил во Львовский институт Сухопутных войск Национального университета "Львовская политехника" на специальность "Боевое применение и управление действиями аэромобильных подразделений".

В 2009 году Сухаревский закончил обучение и получил офицерские погоны. В 2011 году командование повысило молодого офицера до старшего лейтенанта, также Сухаревский стал командиром аэромобильной роты 80-го отдельного аэромобильного полка, будущей 80-й бригады, легендарной "восьмидесятки".

Первый бой на Донбассе

Вадим Сухаревский был одним из первых украинских военных, которые вступили в бой с россиянами и их местными сторонниками-сепаратистами на Донбассе.

Известна даже точная дата первого боя – это 13 апреля 2014 года. За день до этого (за 2 суток до официального провозглашения АТО) группа из 50 российских диверсантов под командованием ныне приговоренного к пожизненному заключению Игоря Гиркина (Стрелкова) захватила город Славянск Донецкой области.

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Украинские спецназовцы СБУ попытались освободить город от врага, однако, явно не были готовы к полноценному бою вместо антитеррористической операции. Уже на подъезде к Славянску – в районе Семеновки – бойцы СБУ попали в засаду, последствия которой могли быть трагическими, если бы не внезапная помощь от украинских военных, группу которых возглавлял старший лейтенант Сухаревский с позывным "Барсук".

"Барсук" сам занял место стрелка в БТР и вдохновил подчиненных короткой, но очень проникновенной мотивационной речью:

Х*ли смотришь? *баш!,

– эти слова молодого украинского офицера, прозвучавшие 13 апреля 2014, актуальны и сейчас.

Сухаревский сам подал пример подчиненным и открыл огонь по врагу, который не ожидал такого ответа и вынужден был бежать. Отметим, что военные имели приказ не открывать огонь. Однако, Сухаревский пошел против приказа, чем спас многих людей и вошел в историю, как официально первый украинский военный, открывший огонь на Донбассе по врагу.



"Барсук" в АТО / Фото ArmyInform

"Барсук" в АТО

В июле 2014 года Сухаревский стал кавалером ордена Богдана Хмельницкого III степени.

В последующие дни и недели в зоне АТО "Барсуку" приходилось открывать огонь еще много раз. Кроме боев под Славянском, 80-ка отличилась в боевых действиях на Луганщине, в частности, в районе поселка Металлист, а также Новосветловки и Хрящеватого. Сухаревский отличился в боях за Луганский аэропорт. Его подразделение в АТО вслед за позывным командира также стали называть "Барсуки".

Вилтку 80-я бригада, где служил Сухаревский, попыталась окружить Луганск, но несмотря на первые успехи, вынуждена была отступить – оккупанты задействовали свои элитные войска, в частности, псковских десантников.

16 августа 2014 года под поселком Красным Сухаревский в бою с кадровыми российскими военными был тяжело ранен: три пули попали в бронежилет, одна – в ногу, также его контузило в результате взрыва гранаты. Поле боя Сухаревский оставил без сознания – его вынесли собратья.

После выздоровления офицер продолжил обучение в Национальном университете обороны Украины имени Ивана Черняховского. С 2016 года уже капитан Вадим Сухаревский стал командиром 1-го линейного батальона 36-й бригады морской пехоты. В декабре того же года комбат "Барсук" получит очередную награду – орден Богдана Хмельницкого II степени.

Его боевая часть стояла на Мариупольском направлении, где не прекращались вражеские обстрелы и были постоянные вылазки врага. Сухаревский проявил себя как профессионал и был отмечен новым воинским званием – майора, а уже в июне 2020 года – подполковника.

В 2021 году Сухаревского переводят в 35-ю бригаду морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского с повышением до начальника штаба. Еще через несколько месяцев Сухаревский стал командиром 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка.



Вадим Сухаревский / Фото Суспильне

Начало полномасштабного вторжения

Несмотря на изменения названий бригад, локация для офицера оставалась практически той же – Юг Украины. Сам Сухаревский жил в Мариуполе и даже получил в 2021 году там квартиру. Через 9 месяцев после этого началась "полномасштабка", и город, ставший родным для "Барсука", превратился в руины и стал полем боя.

Сейчас дом, где жила семья украинского офицера (супруги Сухаревские воспитывают дочь и сына), уничтожено оккупантами.

Начало полномасштабного вторжения России Сухаревский встретил во главе 59-й ОМБр. Большая ее часть базировалась на Херсонщине в районе Олешковских песков и уже с первых часов вторжения оказалась в окружении или под его угрозой. Сухаревскому и его штабу пришлось спасать людей и технику. С тяжелыми боями и потерями бригада вырвалась из окружения. Бойцы Сухаревского помогли 80 бригаде в обороне Антоновского моста, они отбили первые волны российского десанта, организовали прикрытие силам, что отступали, чем обеспечили эвакуацию другим военным.

За умелое командование Сухаревский получил очередное воинское звание – полковник, а 18 июня 2022 года был награжден высшей наградой государства – звездой Героя Украины.

Освобождение Херсона

Летом 2022 года Вадим Сухаревский командовал наступлением ВСУ на Херсон. Благодаря этому была окончательно снята угроза с Николаева и скованы значительные силы оккупантов на правом берегу Днепра. Наступление происходило в сложных условиях – Россия доминировала в воздухе, что критично на открытой местности украинских степей, к тому же враг имел преимущество в артиллерии.

Чтобы нивелировать преимущества врага, украинские военные прибегли к нестандартным действиям. Именно бойцы 59-й бригады одними из первых стали массово использовать гражданские дроны "Мавики" для боевых операций. Также они модифицировали их аккумуляторы, что значительно увеличило дальность работы дронов.

Сухаревский известен своим отношением к подчиненным – еще когда он был комбатом, то лично проводил собеседования с каждым кандидатом в батальон, постоянно "выбивал" все необходимое для бойцов, занимался надлежащим взаимодействием с другими подразделениями, в частности, огневым прикрытием.



Вадим Сухаревский вместе с морпехами 503-го батальона морской пехоты во время учений, лето 2021 года / Фото Виктор Залевский, штаб-ержант 59-й бригады

Воины под руководством Сухаревского прямо ответственны за "непростые решения" российского генерала Суровикина. 9 ноября 2022 года 59-я бригада освободила от оккупантов стратегически важное село Зеленый Гай. Эта операция дала возможность установить артиллерийский контроль над Херсоном и поставить под угрозу 30-тысячную группировку врага. За два дня россияне оставили город без боя и эвакуировались на левый берег Днепра.

Впоследствии 59-я была переброшена на Донбасс, который снова стал самым горячим участком фронта. Весной 2023 года Сухаревский был награжден орденом "За Мужество" II степени.

Эксперты отмечают, что особое внимание комбриг обращал на развитие аэроразведки и способствовал ее эволюции в ударные части, активно использовавшие FPV-дроны и тому подобное.Не зря, пожалуй, одно из самых известных подразделений "дроноводов" – 414-й отдельный батальон ударных беспилотных авиационных систем, больше известный как "Птицы Мадьяра", долгое время был частью именно бригады полковника Сухаревского. Тот прекрасно понимает важность инноваций на поле боя и значение БПЛА.

Также он сумел донести свое видение до высшего командования. Возможно, это спасло Украину в тяжелые месяцы начала 2024, когда артиллерийские запасы Сил обороны были исчерпаны и именно FPV-дроны фактически заменили их на поле боя и уже играют одну из ключевых ролей в этой войне.

Новые вызовы для Сухаревского

Побратимы отмечают, что среди главных достоинств Сухаревского – умение сохранять спокойствие в любых условиях и холодная ненависть к врагам. А еще – практически всегда улыбается.

Офицер еще с 2014 года начал обучение своих подчиненных по стандартам НАТО. Благодаря этому 59-я бригада является одной из лучших среди Сил обороны.

Мой основной принцип для командира: Делай как я, а не, как я сказал,

– Вадим “Барсук" Сухаревский в интервью для издания АрмияInform от 14 февраля 2022 года рассказывает о своем кредо.

В начале 2024 года командование ВСУ было обновлено – вместо Валерия Залужного Силы обороны возглавил Александр Сырский. 10 февраля полковник Сухаревский был назначен заместителем главнокомандующего.



Владимир Зеленский и Вадим Сухаревский / Фото ОП

Главное направление офицера было определено как беспилотные системы и развитие применения дронов. Тогда же президент Зеленский подписал указ о создании отдельного рода войск – Сил беспилотных систем. Тогда же стало известно, что их возглавит именно Сухаревский.

10 июня 2024 года полковник Вадим Сухаревский приказом министра обороны Умерова был назначен первым командующим Силами беспилотных систем. Таким образом, "Птицы Мадьяра" и еще много других опасных металлических птиц снова окажутся под руководством "Барсука".

Мы всегда говорим, что морпех – образец воина, он должен быть принципиальным и безжалостным. Я считаю, что в таком разрезе надо говорить обо всех Вооруженных Силах и формировать поведенческую концепцию. Лояльность – это не для армии. Я противник лояльности. Никакой лояльности по отношению к врагу, это категорически. Если мы назвали врага врагом – все, точка,

– Сухаревский в интервью для издания АрмияInform о безжалостности к врагу.

Перед Вадимом Сухаревским стоит трудная задача, однако, его авторитет среди военных, непреодолимый оптимизм, умение достигать поставленных задач и прагматизм в отношении утилизации врага должны стать залогом успешного развития Сил беспилотных систем.

Интервью Вадима Сухаревского ютуб-каналу "Бомбардир":