Пригожина предали свои: что ждет "вагнеровцев" после неудачного мятежа
ЧВК "Вагнер" будет расформирована и зачищена в полном составе. Владимир Путин не разрешит им переехать в Беларусь, ведь это для него опасно.
Такое мнение в эфире 24 Канала выразил российский оппозиционный политик Вячеслав Мальцев. В Беларусь могут отправить лишь небольшую часть бойцов, не более одного батальона, для формального выполнения договоренностей с Евгением Пригожиным.
Смотрите также "Зачистка" вагнеровцев в Сирии: российская военная полиция задержала 4 командиров
"Основную часть "Вагнера" расформируют, разобьют по разным подразделениям министерства обороны, по пять или десять человек, и отправят на передовую, чтобы их всех как можно скорее перестреляли. Те, кто останется в живых, вернутся в тюрьмы, откуда они и пришли", – говорит политик.
Если же у российского диктатора будет неосмотрительность отпустить всех бойцов вооруженного формирования в Лукашенко, они вооружатся как только приедут в Беларусь и попытаются повторить поход на Москву, но на этот раз более эффективно.
Пригожина предали его командиры
Пригожин прекратил мятеж из-за предательства своих же командиров. Российский оппозиционный политик считает, что им предложили воинские звания и деньги.
Если кто-то считает, что Пригожин сам прекратил поход на Москву, он глубоко ошибается. ПВК "Вагнер" – это не структура Пригожина, это структура Уткина (российского офицера спецназа ГУР – 24 канал). Название "Вагнер "в этом случае – позывной Уткина. Он осуществлял командование, а Пригожина использовали как медийное лицо,
– разъяснил Мальцев.
Вагнеровцы в Беларуси – потенциальная опасность для Путина: смотреть видео
Что произошло после мятежа
- 27 июня два самолеты, связанные с Евгением Пригожиным, приземлились под Минском. Согласно данным отслеживания полетов, самолеты приземлились на взлетно-посадочной полосе на авиабазе Мачулищи около 8 утра. В то же время, борта перед посадкой выключили свои транспондера, чтобы скрыть точное место приземления.
- К вечеру Лукашенко подтвердил, что Пригожин прибыл в Беларусь. Ему дали какие гарантии безопасности. По словам самопровозглашенного президента, вагнеровцы могут "перекантоваться" определенное время в Беларуси, но за свой счет.
- Кремль начал зачистку поклонников Пригожина. Российские военные, поддерживавшие ППК "Вагнера" и Пригожина, начали ликвидировать 25 и 26 июня.
- Происходит зачистка вагнеровцев в Сирии. Так называемая российская военная полиция задержала главу отделения ПИК "Вагнера" в Эс-Сувейде на юге Сирии. Но это еще не всё. Также известно о задержании трех "высокопоставленных командиров" ПИК на авиабазе Хмеймим.