Надорвут пупки: в ГУР оценили угрозу вагнеровцев для Польши
В ГУР подвергли сомнению серьезность угрозы наемников ЧВК "Вагнер" для Польши. Там заявили, что их рывок в сторону страны НАТО был бы "самоубийством".
В Беларуси продолжают скапливаться вагнеровцы. Лукашенко угрожает применить их против соседней Польши. Представитель ГУР Андрей Юсов в эфире единого телемарафона объяснил, почему угроза со стороны наемников для страны НАТО выглядит смешной, информирует 24 канал.
Смотрите также Разнесет вдребезги: сможет ли Лукашенко запугать Польшу вагнеровцами
Вагнеровцы в Беларуси
23 июля стало известно о прибытии уже 10 колонны наемников ЧВК "Вагнер" в Беларусь. В тот же день Лукашенко на встрече с Путиным заявил, что его новоприбывшие "гости" мечтают поехать в Польшу на "экскурсию", чтобы посетить Варшаву и Жешув. Впрочем, он, самопровозглашенный президент, удерживает их от реализации этих мечт.
Между тем, в ГУР над такими выпадами Лукашенко только насмехаются. И тому есть несколько причин.
Нет сил
По словам Юсова, прибывших в Беларусь вагнеровцев недостаточно для совершения нападений. В настоящее время белорусские власти заявляют о 10 тысячах наемников на своей территории.
На самом деле, как отмечает разведчик, их там меньше. Впрочем, они все еще прибывают. Техники как таковой у наемников нет. Все оружие они покидали на оккупированных территориях.
Противостояние с НАТО
Юсов считает, что не следует говорить о серьезности угрозы "пришельцев" для какой-либо страны НАТО, в частности, Польши.
Если бы вагнеровцы рискнули дернуться в сторону Варшавы, это стало бы самоубийством для них как для структуры. Разведчик выразил уверенность в том, что польская армия справилась бы с "незваными гостями".
Убежден, что армия Польши только обрадовалась бы подобным случаям и быстро решила эти проблемы,
– сказал Юсов.
Тогда что забыли вагнеровцы у польских границ? Как отмечает представитель ГУР, их просто хотят использовать в традиционных целях – подразнить страны ЕС и НАТО.
Держим связь с партнерами
Украина вместе с западными странами обмениваются информацией о численности вагнеровцев в Беларуси и совместно координируют эту ситуацию.
Ведь речь идет о членах террористической организации на территории другого государства.
"Среди членов этой структуры многие люди совершали военные преступления, имеют серьезный военный опыт", – уточнил Юсов.
Потому нельзя это не учитывать.
Что известно о вагнеровцах и Лукашенко
- Начиная с 11 июля в Беларусь начали перемещаться наемники ЧВК "Вагнер". 23 июля телеграмм-канал "Беларускі Гаюн" сообщил о прибытии 10-й колонны вагнеровцев.
- 20 июля стало известно, что в Беларуси у польской границы состоятся совместные учения с боевиками.
- В Польше заявили о перебрасывании войск с запада страны на восток из-за увеличения количества наемников в соседней Беларуси.
- 23 июля Лукашенко на встрече с Путиным намекнул, что вагнеровцы очень хотят на "экскурсию" в Варшаву и Жешув. Также он рассказал о том, что не желает разделения Украины. Но "злостные" поляки и литовцы стремятся "оккупировать" Западную Украину. Поэтому, если его попросят, он готов прийти на "помощь" западным украинцам.