Африка или новое наступление на Москву: Романова допустила, к чему готовится Пригожин в Беларуси
Глава ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин, вероятнее всего, собирает свою армию. А она у него в целом немалая – 30 – 35 тысяч наемников. С этим количеством вагнеровцев можно планировать разнообразные действия.
Об этом 24 Каналу заявила российская оппозиционная журналистка и основательница движения "Русь сидящая" Ольга Романова. Она предположила, что сначала Пригожин может взять Минск, поэтому это должно тревожить Александра Лукашенко.
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"Вряд ли ему удастся повторный марш на Москву. А с другой стороны – почему нет?" – отметила Романова.
По мнению российской оппозиционной журналистки, условный Пригожин или кто-нибудь, кто захочет свергнуть министра обороны России Сергея Шойгу и руководителя российского генштаба Валерия Герасимова, не означает, что будет лучше их. Это будут люди просто из другой группировки.
Но то, что вдруг они ворвутся во власть и постараются ее удержать, в этот момент им будет точно не до Украины. А мы с вами заинтересованы прежде всего в этом,
– сказала основательница движения "Русь сидящая".
Кулак, который будет иметь значение
Ольга Романова убеждена, что вагнеровцы не будут тренировать белорусскую армию.
"Это им зачем? Они не будут этого делать. В лучшем случае проведут несколько рукопашных совместных боев ля съемки", – добавила российская оппозиционная журналистка.
А вот версия относительно того, поедут ли вагнеровцы в Африку – интересная. Однако вряд ли там понадобится 35 тысяч наемников. Тем более, Евгений Пригожин имеет там налаженный бизнес, не требующий повышенного внимания. Речь идет, в частности, об охране "первых лиц", а также золотых месторождениях, которые находятся в собственности ЧВК "Вагнера", Евгения Пригожина и людей, которые с ним ассоциируются.
Мол, за это можно не беспокоиться. Впрочем, Пригожин со своим политическим капиталом, мощной поддержкой в армии и с его популярностью в стране-агрессоре никуда не уйдет.
"А что он будет делать – это сюрприз. Можно ванговать сколько угодно, но то, что силы собираются в кулак и они будут еще иметь значение в истории России – это мы увидим в ближайшее время", – отметила основательница движения "Русь сидящая".
Могут ли вагнеровцы поехать в Африку: смотрите видео
Вагнеровцы в Беларуси: главное
- Уже шестую колонну ЧВК "Вагнера" заметили в Беларуси. В ней было до 120 машин. Они двигались по трассе от Рогачева в направлении Бобруйска.
- Тем временем на территории воинской части в поселке Цель в Могилевской области, где палаточный городок вагнеровцев, обнаружили по меньшей мере 485 единиц техники. Однако, среди нее не было тяжелой военной техники.
- К наемникам в Беларуси обратился Евгений Пригожин. Он назвал ситуацию на фронте позором, потому, мол, вагнеровцам там не нужно участвовать. Глава ЧВК "Вагнера" призвал дождаться момента, когда они смогут "проявить себя по полной программе".
- За время пребывания в Беларуси Пригожин надеется сделать из белорусской армии "вторую армию мира". А если нужно будет – то наемники "заступятся".
- Пригожин заявил, что белорусы якобы встретили его бойцов "не только как героев, но и как братьев". Главарь наемников сказал, что впоследствии вагнеровцы якобы отправятся в Африку. Однако не исключил их повторного участия в войне России против Украины.