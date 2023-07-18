В Беларусь прибыли сотни вагнеровцев: в ГУР рассказали подробности

По состоянию на 17 июля в Беларусь прибыли от 500 до 700 бойцов ЧВК "Вагнера". Это значительное количество людей с боевым опытом, поэтому ГУР пристально следит за ситуацией.

В эфире национального телемарафона представитель Главного управления разведки МО Украины Андрей Юсов рассказал о задачах вагнеровцев в Беларуси, пишет 24 Канал.

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Представляют ли вагнеровцы в Беларуси угрозу для Украины



По словам Юсова, часть прибывших в Беларусь вагнеровцев будут инструкторами для белорусских и российских военных. Другая часть будет привлечена к тому, чтобы "нервировать" Польшу и другие страны-члены ЕС и НАТО.

Однако пока ЧВК "Вагнера" не представляют непосредственной угрозы для Украины. Как минимум потому, что они заходят в Беларусь разоруженными.

Но это значительное количество людей с боевым опытом. Мы мониторим ситуацию и это не меняет ситуацию с безопасностью,

– сказал Юсов.

ЧВК "Вагнера" в Беларуси становится все больше