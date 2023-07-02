Лукашенко боится этого сценария: какие проблемы создал себе, приютив Пригожина

Евгений Пригожин со своими наемниками может пойти в поход не на Москву, а на Минск. Ведь база вагнеровцев в Могилевской области находится всего за 87 километров от столицы Беларуси. В городке ЧВК "Вагнера" около 300 палаток, там можно разместить 8 – 9 тысяч бойцов.

Об этом 24 Каналу заявил глава Объединенного переходного комитета Беларуси Павел Латушко. Он отметил, что такое расстояние – это вообще ничего.

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"И никакая белорусская армия не сможет этому противостоять. Лукашенко, конечно, боится этого сценария", – отметил Латушко.

Также есть информация о том, что Марьиногорской бригаде сил спецоперации Беларуси он дал приказ охранять эту территорию. В ближайшее время будет известно, будет перемещение вагнеровцев или нет. К примеру, может быть создан транспортно-логистический хаб.

"Лукашенко – очень алчный человек. Ему нужно на всем заработать. Он будет использовать "Вагнер" для того, чтобы делать бизнес в Африке. И есть уже определенные наработки", – сказал глава Объединенного переходного комитета Беларуси.

Что может быть с вагнеровцами в Беларуси

У самопровозглашенного президента Беларуси есть "правая рука" – Виктор Шейман. Он, по просьбе белорусского диктатора, в июне 2020 года создал аналогичную ЧВК "Гард Сервис". Можно предположить, что ЧВК "Вагнера" объединится вместе с ней в одну частную военную компанию.

Более того, вагнеровцев могут направить в охранных и военных целях в Африку. Кроме того, речь идет о бизнесе в африканских странах с инвестиционной поддержкой от сына Лукашенко – Виктора. Ведь он от имени белорусского диктатора контролирует всех олигархов и миллиарды, которые накрала семья самопровозглашенного президента Беларуси у белорусского народа.

Также в Беларуси может развиваться направление обучения сил спецопераций. Мол, ЧВК "Вагнера" будут учить белорусских офицеров.

И сам факт присутствия базы в большем количестве для создания угрозы странам НАТО, Украине. Я думаю, все эти три элемента – Африка, обучение, плюс присутствие этой группировки, – чтобы решить целый комплекс задач,

– убежден Павел Латушко.

Секретный приказ

Впрочем, Александр Лукашенко должен предоставлять гражданство вагнеровцам. Ведь, например, если говорить о белорусской ЧВК, созданной в 2020 году, то там, согласно приказу, надо иметь гражданство Беларуси. А вагнеровцы – граждане России.

Поэтому есть информация, что белорусский диктатор уже пообещал гражданство Евгению Пригожину и как минимум командирам ЧВК "Вагнера". Однако, приказы на этот счет, скорее всего, засекретят. В любом случае самопровозглашенный президент Беларуси должен подписать определенный декрет, чтобы легализовать статус наемников на территории своей страны.

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"Свой"

Александр Лукашенко пытается доказать российской элите и обществу, что он "свой". Мол, в стране-агрессоре должны его так воспринимать. Ведь, когда есть понимание того, что белорусский диктатор "не свой", поэтому нужно думать о замене на узурпированной им должности. Тем временем у Кремля уже есть фигуры, которые могли бы стать именно его ставленниками.

Самопровозглашенный президент Беларуси уже начал говорить в своей риторике больше, чем российский диктатор или российская пропаганда. Так Лукашенко подчеркивает, что война России против Украины – это "наша война". А в день "мятежа" Пригожина обнародовали заявление совета безопасности, которым руководит белорусский диктатор. Мол, "Беларусь всячески поддерживает так называемую "спецоперацию". То есть, так самопровозглашенный президент Беларуси пытается доказать, что он для России "лучший" в стране. Впрочем, если он начинает давать слабинку и если не выполняются какие-то задачи, которые ставит Кремль" , для этого может понадобиться Евгений Пригожин.

"Пригожин может просто "продать" свои оправдания перед Путиным для того, чтобы смягчить свою вину за то, что совершил, разрешив проблему Лукашенко", – предположил Павел Латушко.

То есть Лукашенко создал себе проблемы с Путиным, с должностью и в белорусском обществе. Тактически вышел "победителем". Мол, как "супергерой, остановивший путч в России". Но при этом стратегически заложил "бомбы" со всех сторон.

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