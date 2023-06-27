Переброска ЧВК "Вагнера" в Беларусь: в ГПСУ рассказали, строят ли базы для наемников Пригожина

Недавно в сети появилось сообщение о якобы строительстве лагерей для наемников ЧВК "Вагнера" на территории Беларуси. В ГПСУ рассказали, что активно следят за ситуацией, которая разворачивается с вагнеровцами.

Несмотря на это, в службе заявили, что Москва не перекидывает приспешников Пригожина в Беларусь. Однако ГПСУ посоветовали все же недооценивать нашего врага.

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В ГПСУ рассказали о ситуации с вагнеровцами в Беларуси

Спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко прокомментировал оперативную ситуацию в Беларуси. По его словам, информация о строительстве баз для вагнеровцев на территории Беларуси пока не является действительной.

На данный момент таких работ мы не фиксируем,

– сказал он.

Однако Демченко подчеркнул, что полностью этот вариант развития событий исключать этого нельзя. Он подчеркнул, что за ситуацией в Беларуси активно следит наша разведка, а также подразделения украинских пограничников.

ЧВК "Вагнера", вероятно, хотят перебросить в Беларусь