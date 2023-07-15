В Беларуси активизировались вагнеровцы: украинские пограничники прокомментировали ситуацию

Сегодня в Беларусь прибыла новая колонна ЧВК "Вагнера". Украинские пограничники подтвердили, что это действительно так.

Наши пограничники фиксируют движения российских наемников. Они перемещаются по территории России.

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ГНСУ подтвердили перебрасывание вагнеровцев в Беларусь

В настоящее время в Беларусь прибывают представители ЧВК "Вагнера".

На данный момент имеющаяся информация показывает, что в Беларуси начали наблюдаться отдельные группы представителей из частных военных кампаний, перемещающихся с территории России,

– сказал спикер ГНСУ Андрей Демченко.

Украинские пограничники сообщили, что продолжают отслеживать ситуацию, чтобы понимать места дислокации, количество и задачи боевиков.

Какая ситуация на белорусской границе

Андрей Демченко подчеркнул, что ситуация на границе с Белоруссией остается полностью контролируемой. Он также сообщил, что, несмотря на рост количества вагнеровцев, количество самых российских военных, находившихся на территории Беларуси, уменьшилось.

До недавнего времени их количество составляло около 2 тысяч. Однако за последнее время их количество уменьшилось из-за очередной ротации.

В Беларусь прибыла большая колонна ЧВК "Вагнера"

Ночью 15 июля из России на территорию Беларуси в районе Кричева въехала колонна ЧВК "Вагнера". Маршрут указывает на то, что колонна с вагнеровцами движется в палаточный лагерь в селе Цель.

Наблюдатели заметили в колонне минимум 60 автомобилей, среди которых пикапы, большие фуры, буханки и минимум 3 автобуса для перевозки людей. Колонну сопровождало ГАИ РБ.

Как выглядела колонна вагнеровцев в Беларуси: смотрите видео