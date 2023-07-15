В Беларуси активизировались вагнеровцы: украинские пограничники прокомментировали ситуацию
Источник:ГНСУ
Сегодня в Беларусь прибыла новая колонна ЧВК "Вагнера". Украинские пограничники подтвердили, что это действительно так.
Наши пограничники фиксируют движения российских наемников. Они перемещаются по территории России.
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ГНСУ подтвердили перебрасывание вагнеровцев в Беларусь
В настоящее время в Беларусь прибывают представители ЧВК "Вагнера".
На данный момент имеющаяся информация показывает, что в Беларуси начали наблюдаться отдельные группы представителей из частных военных кампаний, перемещающихся с территории России,
– сказал спикер ГНСУ Андрей Демченко.
Украинские пограничники сообщили, что продолжают отслеживать ситуацию, чтобы понимать места дислокации, количество и задачи боевиков.
Какая ситуация на белорусской границе
Андрей Демченко подчеркнул, что ситуация на границе с Белоруссией остается полностью контролируемой. Он также сообщил, что, несмотря на рост количества вагнеровцев, количество самых российских военных, находившихся на территории Беларуси, уменьшилось.
До недавнего времени их количество составляло около 2 тысяч. Однако за последнее время их количество уменьшилось из-за очередной ротации.
В Беларусь прибыла большая колонна ЧВК "Вагнера"
- Ночью 15 июля из России на территорию Беларуси в районе Кричева въехала колонна ЧВК "Вагнера". Маршрут указывает на то, что колонна с вагнеровцами движется в палаточный лагерь в селе Цель.
- Наблюдатели заметили в колонне минимум 60 автомобилей, среди которых пикапы, большие фуры, буханки и минимум 3 автобуса для перевозки людей. Колонну сопровождало ГАИ РБ.
Как выглядела колонна вагнеровцев в Беларуси: смотрите видео