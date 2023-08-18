"Выход" части вагнеровцев из Беларуси – пропаганда Лукашенко: какая ситуация сейчас с наемниками

На днях появилась информация о якобы возвращении части наемников ЧВК "Вагнера" из Беларуси обратно в Россию. Впрочем, это может быть пропаганда Александра Лукашенко.

Об этом 24 Каналу предположил главный редактор "Еврорадио" (Беларусь) Павел Свердлов. Вероятно, наемники могут оставаться в Беларуси.

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Какой план у Лукашенко

С появлением вагнеровцев в Беларуси, у Александра Лукашенко могли появиться дополнительные проблемы с Китаем, считает Павел Свердлов. Речь идет об их грузах, следующих через Беларусь, Польшу и Литву в Европу. Поскольку две последние страны обеспокоены вероятными провокациями со стороны страны-соратницы России и усиливают безопасность на границе, транзит может прекратиться.

"Китай против этого. Говорит Лукашенко: сделай что-то. Он пытается как-то "помириться". Плюс появляются сомнительные фото, где вроде бы вагнеровцы покидают Беларусь. Мол, смотрите поляки, литовцы – угрозы нет. Смотри Китай – мы послушались, проблему уменьшаем", – рассказал он.

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Поэтому, по его мнению, информация с "выходом" части вагнеровцев могла быть фейком. Более того, она выгодна самому Лукашенко для внутренней пропаганды. Поскольку Россия отказалась финансировать ЧВК, все расходы могут лечь на белорусский бюджет.

Вагнеровцы вроде бы выходят – расходов на бюджет меньше. Выгодная картинка для Лукашенко,

– подчеркнул главный редактор "Еврорадио".

Кроме этого белорусский диктатор хочет контрактное войско и еще одну лояльную ЧВК к себе и России. Вероятно, с этим тоже может быть связана выдача паспортов наемникам.

"Дармовая сила оказалась на время ничья – Россия открестилась от вагнеровцев, а Лукашенко подбирает и хочет, чтобы работало в его пользу. Вагнеровцы соглашаются на это, потому что их фактически выбросили из России", – добавил Свердлов.

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