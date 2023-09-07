ЧВК "Вагнера" заявила об остановке вербовки наемников

ЧВК "Вагнера" заявила об остановке вербовки военных. В частности, данные об этом написала администратор в чате.

Она заявила, что это происходит якобы "в связи с последними событиями". Детали она не уточнила, но недавно в России заявили о гибели руководства боевиков – Пригожина, Уткина.

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Что заявили в группе вагнеровцев

В открытом чате "Вагнера в Беларуси" появилось сообщение администратора: "Уважаемые" сотрудники компании, родственники бойцов и участники чата! В связи с последними событиями набор в компанию временно прекращен. Для записи в резерв обращаться в колл-центр,

– объяснило издание.

Дальше там написали номер и электронную почту. Один из российских корреспондентов заявлял, что пытался позвонить по телефону, однако линия была перегружена.

Российские СМИ заявили, что сообщение появилось в чате более чем на 13 тысяч участников. Издание "Медиазона" заявило со ссылкой на своего собеседника, мол, вагнеровцам неоткуда платить деньги. Остановку вербовки вагнеровцев журналистам подтвердил источник, близкий к ЧВК "Вагнера".



Вагнеровцев якобы не вербуют на войну / Скриншот из чатов ЧВК "Вагнера"

Однако, согласно сообщениям в чате, РосСМИ пишут, что ЧВК "Вагнера" продолжает отправлять боевиков в Африку.

Кремль хочет создать "государственный Вагнер"

Российское минобороны заявило о желании создать так называемых "государственных вагнеровцев". В частности, в Шойгу предлагают убрать из положения о военном учете пункт, который освобождал отбывающих наказание в местах лишения свободы, от постановки на военный учет.

То есть Россия хочет иметь возможность мобилизовывать даже зэков. Их будут ставить на "особый военный учет", находясь на котором им не нужно будет ходить в военкомат.

Списки будут в самих тюрьмах. Сверять их с базой военкоматов хотят не реже одного раза в год. Подробнее об этом читайте по ссылке.