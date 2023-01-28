Россия отвела вагнеровцев из-под Бахмута: кем их заменили

28 января 2023, 19:33
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Бахмутское направление остается одной из самых горячих точек войны. Враг ни на день не прекращает артиллерийские обстрелы.

Об этом в эфире телемарафона сообщил главный сержант танкового батальона ВСУ Максим Бутолин. По его словам, на Бахмутском направлении враг увеличил применение авиации.

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Вагнеровцы отошли с позиций

Бутолин рассказал, что вблизи Бахмута нет зековской армии Пригожина.

Вблизи Бахмута нет ЧВК "Вагнера", они немного сместились,
– говорит военный.

Он также добавил, что на их позиции пришли недавно мобилизованные россияне. Несмотря на это, интенсивность боев не угасает.

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Сержант говорит, что на Бахмутском направлении изменился состав врага и его действия. Вероятно, это изменение бойцов связано с подготовкой к новому наступлению России на Востоке.

Ситуация в Бахмуте: главное

  • 26 января вблизи Бахмута бойцы Нацгвардии ударили из переносного зенитно-ракетного комплекса "Игла-1". Одновременно осуществили 2 пуска ракет по вертолётам Ми-24. Следовательно один из них обезвредили, другой поразили.
  • В Донецкой области значительно обострилась ситуация, враг усилил обстрел с Юга. Под постоянными обстрелами поселки Угледарской общины, Авдеевка и Бахмут.
  • Отметим, что враг не отказался от своих планов захватить Донецкую область в пределах административных границ. Основные усилия бросают для наступления на Бахмутском направлении.
  • В ВСУ также отметили, что не собираются отходить от Бахмута. Оборона города-крепости продолжается
Автор: Анна Романюк