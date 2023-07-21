Переезд ЧВК "Вагнера" в Беларусь: представитель ГУР назвал главные задачи оккупантов

Вагнеровцы продолжают перемещаться в сторону палаточного лагеря под Осиповичами в Беларуси. Основная задача наемников Евгения Пригожина – проводить ИПСО и отвлекать внимание Украины на Север.

Об этом 24 Каналу рассказал представитель Главного управления разведки Андрей Юсов. По его словам, вагнеровцы точно будут перемещаться в другие страны, в частности, в Африку.

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Вагнеровцы проводят ИПСО

Андрей Юсов отметил, что в основном наемники ЧВК "Вагнера" перемещаются в Беларусь без вооружения и техники. С временно оккупированных территорий они выходили уже разоруженные.

Информация, что вагнеровцы будут тренировать белорусскую армию, отчасти правдива. Возможно, впоследствии и российскую армии тоже. Есть вероятность, что наемники Пригожина используют Беларусь как логистический хаб для перебрасывания в Африку.

Конечно, активная информационная работа, ИПСО, нервотрепка стран НАТО и ЕС. Для россиян задача: постоянно отвлекать внимание украинских сил на Север и создавать угрозу, что вот-вот завтра из Беларуси что-нибудь начнется. То есть в основном продолжается информационно-психологическая операция,

– объяснил он.

Юсов о вагнеровцах в Беларуси: смотрите видео

Выезд наемников Пригожина в другие страны

Представитель ГУР подчеркнул, что белорусской армии не нужно такое количество тренеров. Кроме того, эта боевая структура может дестабилизировать режим белорусского диктатора Александра Лукашенко. Поэтому вагнеровцы точно поедут в другие страны.

Также на днях Евгений Пригожин впервые после неудачного мятежа опубликовал видео с речью.

Там было очень много пафоса, но не было раскаяния, извинений, что с мятежом было что-то не так. Уголовные дела закрыты, Пригожин въездной в Россию, чаще там бывает, чем в Беларуси, как и другие представители этой так называемой ЧВК. Конфликт Пригожина и Шойгу никуда не исчез, дальше будет. Это сериал, который продолжается,

– добавил Юсов.

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