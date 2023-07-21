Переезд ЧВК "Вагнера" в Беларусь: представитель ГУР назвал главные задачи оккупантов
Вагнеровцы продолжают перемещаться в сторону палаточного лагеря под Осиповичами в Беларуси. Основная задача наемников Евгения Пригожина – проводить ИПСО и отвлекать внимание Украины на Север.
Об этом 24 Каналу рассказал представитель Главного управления разведки Андрей Юсов. По его словам, вагнеровцы точно будут перемещаться в другие страны, в частности, в Африку.
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Вагнеровцы проводят ИПСО
Андрей Юсов отметил, что в основном наемники ЧВК "Вагнера" перемещаются в Беларусь без вооружения и техники. С временно оккупированных территорий они выходили уже разоруженные.
Информация, что вагнеровцы будут тренировать белорусскую армию, отчасти правдива. Возможно, впоследствии и российскую армии тоже. Есть вероятность, что наемники Пригожина используют Беларусь как логистический хаб для перебрасывания в Африку.
Конечно, активная информационная работа, ИПСО, нервотрепка стран НАТО и ЕС. Для россиян задача: постоянно отвлекать внимание украинских сил на Север и создавать угрозу, что вот-вот завтра из Беларуси что-нибудь начнется. То есть в основном продолжается информационно-психологическая операция,
– объяснил он.
Юсов о вагнеровцах в Беларуси: смотрите видео
Выезд наемников Пригожина в другие страны
Представитель ГУР подчеркнул, что белорусской армии не нужно такое количество тренеров. Кроме того, эта боевая структура может дестабилизировать режим белорусского диктатора Александра Лукашенко. Поэтому вагнеровцы точно поедут в другие страны.
Также на днях Евгений Пригожин впервые после неудачного мятежа опубликовал видео с речью.
Там было очень много пафоса, но не было раскаяния, извинений, что с мятежом было что-то не так. Уголовные дела закрыты, Пригожин въездной в Россию, чаще там бывает, чем в Беларуси, как и другие представители этой так называемой ЧВК. Конфликт Пригожина и Шойгу никуда не исчез, дальше будет. Это сериал, который продолжается,
– добавил Юсов.
ЧВК "Вагнера" в Беларуси: последние новости
- В Белоруссии заметили уже шестую колонну ЧВК "Вагнера". Там насчитывалось до 120 автомобилей. Как рассказали мониторинговые группы, колонна двигалась по трассе Р43. Там были разные пикапы и тентованные "Уралы" с прицепами. Колонна подъезжала к объездной Бобруйска, а затем пошла на Осиповичи в направлении лагеря вагнеровцев.
- Пригожин впервые появился на видео после попытки мятежа. Он выступил в Беларуси перед наемниками ЧВК "Вагнера". Главарь боевиков сообщил, что после подготовки они отправятся в Африку. В то же время он не исключил повторного участия этих наемников в полномасштабной войне России против Украины, когда они будут уверены, что их не заставят "опозорить самих себя".
- Вооруженные силы Беларуси продолжают общие тренировки с вагнеровцами. В настоящее время они тренируются возле границы с Польшей. Учения продлятся примерно неделю.
- Спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко заявил, что ситуация контролируемая. Возле границы с Беларусью не фиксируют ни перемещение военной техники, ни подразделений российской армии. Вагнеровцы сейчас не представляют угрозы для Украины.