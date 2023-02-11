Вагнеровцы помогают Сербии, – президентка Косово о "крымском сценарии" на Балканах
Источник:The Telegraph
Президентка Косово Вьоса Османи рассказала, что российские вагнеровцы помогают сербским военизированным формированиям. Они сотрудничают по контрабанде оружия и военной формы без опознавательных знаков в Косово.
По данным президентки, вагнеровцы помогают в секретной операции, призванной заложить основу для возможного гибридного нападения Сербии. Цель Белграда – захватить косовскую территорию.
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Что известно о "крымском сценарии" на Балканах
Вьоса Османи рассказала, что между подготовкой Сербии и оккупацией Крыма Россией в 2014 году можно провести параллели. Речь идет о событиях, когда так называемые "зеленые человечки" подготовили почву для захвата Крыма.
Они привозят оружие и форму и формально не являются частью сербской армии. Сербия хочет достичь своих целей, не называя это военной операцией,
– заявила Османи.
По словам президентки Косово:
- цель Сербии: "Подготовить ситуацию для возможной аннексии – не с помощью традиционной военной операции, а с помощью гибридной атаки";
- Белград продолжает нагнетать напряженность в регионе в сотрудничестве ППК "Вагнер", которая недавно начала размещать объявления о найме сербов для участия в войне в Украине;
- тайная стратегия контрабанды оружия для вероятной аннексии длится 6 месяцев. Более того, она совпадает с той, которую использовал Путин в Крыму 9 лет назад.
Если вы посмотрите на то, что Путин сделал в 2014 году, то это полная копия, это та же программа действий. Сначала он использовал россиян, живших там, затем он создавал всевозможные операции под фальшивым флагом, а затем послал эти военизированные группы,
– заявила Уиос Османи.
Она сказала, что есть четкие доказательства того, что сербские военизированные группы планировали и организовывали это с вагнеровцами. Страна сейчас расследует вопрос, сколько их было на границе или территории Косово.
Ситуация вокруг Косово: коротко
- В декабре 2022 года в Косово перенесли выборы в населенных сербами районах из-за повышенного уровня опасности.
- Тогда сербы на Севере Косово построили баррикады, заблокировали движение транспорта на основных пунктах пропуска с Сербией. Впоследствии СМИ писали, что штурм границы с Косово устроили сербские вагнеровцы.
- Сербия направила в миротворческий контингент НАТО KFOR запрос с просьбой разрешить отправить в Косово тысячи полицейских и армейцев. Белград также просил у НАТО разрешения ввести свои войска в страну. Однако запрос Сербии был отклонен.
- Премьер-министр Косово Альбин Курти заявил, что Россия разжигает еще и конфликт на Балканах. По его словам, это происходит из-за того, что Москва терпит очередные неудачи на войне в Украине.