Это только малая часть правды: вагнеровцы признались как расстреливали гражданских, в том числе детей
Расследователи проекта Гулагу.нет опубликовали шокирующее интервью с двумя вагнеровцами, рассказавшими подробности расстрела около 20 украинских подростков и детей. Евгений Пригожин лично отдавал преступные приказы и поддерживал террористические методы и жестокость. Это лишь малая часть того, что получило огласку.
Об этом в эфире 24 Канала сказал военнослужащий ВСУ Петр Волощенко. Он отметил жестокость наемников ЧВК "Вагнера" и их отношение к украинцам.
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Идеология и норма
Вагнеровцы и другие российские военные преступники не считают украинцев народом. Это насажденное воображение советской пропаганды, отметил Волощенко. А пытки и убийства – это их идеология и норма даже в обращении с собственными военными.
Всем известно и многое было видео об их любимом способе пыток шваброй. Как они погибшего вагнеровца наказывают ею неестественным способом. И это только начало – что они творили с нашими людьми в селах, военными,
– отметил спикер.
Военный подчеркнул, что главный показатель для оккупантов – сила. Они считают, кто сильнее, тот и прав. И никаких переговоров с такими террористами не должно быть.
"Это их идеология насилия над другими людьми. Демонстрация своих зверств, признание своей слабости в издевательствах над более слабыми, особенно женщинами и детьми. Они в детях видят будущее Украины. И если видели крестики, считали их националистами, бандеровцами и так далее", – отметил Волощенко.
Вагнеровцы признались в расстреле украинских детей: смотреть видео
Признание вагнеровцев: что известно
- Интервью записано с двумя экс-осужденными и наемниками ЧВК "Вагнера" Азаматом Улдаровым и Алексеем Савичевым. В частности, первый рассказал как отвез 18 украинских детей в Краснодар и Саратов, где похоронил их.
- Во время штурма Соледара и Бахмута у вагнеровцев была команда "зачистить и уничтожить всех". Приказ отдал лично Евгений Пригожин.
- Савичев рассказал о пытках тех вагнеровцев, которые отказывались выполнять приказ – некоторых просто расстреливали. В общей сложности говорится о 70 человек.
- В феврале 2023 вагнеровцы получили приказ в Бахмуте расстрелять мирных, которым от 15 лет и старше. Тогда террористы убили около 20 подростков.