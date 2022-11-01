"Вагнеровцы" расстреляли более 50 завербованных на войну заключенных, – активистка

Наемники частной военной компании (ЧВК) "Вагнера" расстреляли более 50 заключенных, направленных на войну в Украине.

Вопиющие случаи: убивают дезертиров и беглецов

Об этом рассказала правозащитница Ольга Романова. По ее словам, завербованных зеков расстреливают и за дезертирство, и при попытке убежать с фронта, убивают даже тяжело раненых, а с некоторыми просто сводят счета – война все спишет.

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Известны случаи, когда добивают тяжело раненых, убийства нередко случаются из-за личной мести. Заключенным дали в руки оружие, не у всех друг с другом равные отношения,

– отметила правозащитница.

Зеки-добровольцы на Донбассе погибают практически поголовно: из двух первых партий, прибывших на фронт в середине лета, живыми остались только по одному человеку из каждой – и то продолжают воевать.

Пригожин вербует зэков: главное

Россия в войне против Украины активно использует наемников, в частности, из ЧВК "Вагнера". Ее создатель Евгений Пригожин активно вербует в ряды своей частной армии "зеков".

Заметим, что Пригожин подтвердил, что владеет ЧВК "Вагнера", более того, его единственный сын якобы тоже там служит.

Среди многих вагнеровцев, которых завербовали для войны в Украине, есть немало убийц, ранее приговоренных к 15 – 20 годам тюрьмы.

В сети активно распространяли видео встречи Пригожина с бывшими узниками, которые уже участвовали в боевых действиях в Украине, потеряли конечности и были помилованы. Однако, по словам "повара Путина", отсутствие рук и ног не мешает оккупантам хотеть вернуться на войну.

В видео он отмечает, что из ЧВК можно выехать только на пенсию по старости или в цинковом гробу. Больше об этом – Пригожин вербует зеков на войну: смотреть видео

! В общей сложности с конца июня "Вагнер" завербовал около 25 000 зэков.