Вас могли мгновенно застрелить, – Сырский объяснил, на чем основан "успех" вагнеровцев

ППК "Вагнера" смогла добиться успеха с относительно незначительным количеством войск. В ВСУ объяснили, как именно это удалось врагу.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский рассказал, в чем же секрет "успеха" вагнеровцев. Он отметил, что их действия были неожиданными.

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Успех базировался на страхе

Генерал-полковник рассказал, как ПВК смогла добиться своих "успехов" с относительно незначительным количеством войск.

Теперь мы знаем, на чем основывался их успех: это был страх. Вас могли мгновенно застрелить на месте, если вы покинули поле боя и не выполнили поставленную задачу,

– подчеркнул Сырский.

Также добавил, что на войне особенно такой интенсивности неизбежно будут потери. Однако здесь вопрос в соотношении наших и противника. Это отражает эффективность военного лидера.

"Для меня самое важное – количество погибших. Например, Пригожин утверждает, что потерял около 20 тысяч убитыми только под Бахмутом... Как сказал глава нашей СНБО, эти потери превышают наши потери 7,5 к 1. Это вам эффективность. Вот почему каждый раз , когда мы принимаем во внимание количество потерь, которые мы ожидаем – поскольку они неизбежны – затем делаем все возможное, чтобы минимизировать это количество", – подчеркнул командующий Сухопутными войсками.

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