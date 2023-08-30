В Беларуси обостряется конфликт между силовиками и "вагнеровцами", - ЦНС

СМИ сообщают, что в Беларуси усугубляется конфликт между инструкторами-террористами из ЧВК "Вагнера" и представителями МВД республики на полигоне Воловщина.

Согласно данным Центра национального сопротивления, "драма" проходит на полигоне Воловщина.

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Что известно о конфликтах между "вагнеровцами" и белорусами

Согласно данным журналистов, основная причина конфликтов – это "происхождение" наемников, ведь полицейские режима Лукашенко отказываются работать с бывшими заключенными и преступниками. Кроме этого, в ЧВК "Вагнера" кровавый подход к выполнению задач, которому учат белорусов, и это пугает даже псов режима.

Уже около 50 инструкторов-террористов покинуло РБ. Основным условием выбытия является подписание контракта с министерством обороны России и продолжение участия в войне с Украиной. Также за последние три недели более 1500 наемников отбыли в Африку, где Россия также пытается расширить свое влияние.

– сообщили в ЦНС.

Между тем в министерстве обороны Беларуси опубликовали чудо заявление. Мол, в адрес белорусских СМИ распространяют сообщения о гибели белорусских военнослужащих. В ведомстве сразу заявили, что эти сообщения якобы недостоверны. Однако по состоянию на данный момент информации об этом нет.

Отметим, что в сентябре на территории Беларуси запланировано проведение ряда совместных учений ОДКБ. 28 августа в страну прибыли военные из Казахстана, а 29 августа – очередной эшелон вооруженных сил России.