Наихудший сценарий: сотрудничество Лукашенко и Пригожина угрожает всему миру
После неудачного мятежа боевики ЧВК "Вагнера" продолжают прибывать в Беларусь. Расположение там наемников Евгения Пригожина может угрожать не только Украине и Польше.
Такое мнение 24 Каналу выразил российский оппозиционный журналист, редактор издания The Insider Тимур Олевский. Как известно, в лагерь под Осиповичами заехала уже 10 колонна вагнеровцев.
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"Пригожин в Беларуси – это лагерь с большим количеством возможностей. Я считаю, что это многовекторная угроза, которую нужно оценивать комплексно", – отметил Олевский.
Самым страшным вариантом может стать то, что вагнеровцев под беларусскими паспортами отправят в Европу – убивать людей и устраивать теракты.
Вагнеровцы могут угрожать всему миру: смотрите видео
Как еще могут использовать наемников
Пригожин может собрать еще какое-то количество людей и попытаться оттянуть украинские силы на Киев в каком-то осеннем наступлении. Очевидно, что защитники справятся с такой угрозой, но это отвлечет их от фронта на Востоке и Юге.
Кроме того, россияне могут пошуметь на границе с Польшей, чтобы спровоцировать ее на ответные действия.
"Это дало бы возможность Путину "красиво" завершить аккорд своей жизни каким-нибудь оружием массового уничтожения ", – предположил Олевский.
Вагнеровцы в Беларуси: последние новости
- Спикер ГПСУ Андрей Демченко заявил, что в Беларуси могут разместить до 8 тысяч российских наемников ЧВК "Вагнера". Однако ситуация на границе остается полностью контролируемой.
- Евгений Пригожин отметил, что собирается вместе с вагнеровцами сделать беларусскую армию "второй в мире". Теперь на границе с Польшей продолжаются их учения.
- В ходе встречи с Владимиром Путиным 23 июля Александр Лукашенко сказал, что вагнеровцы "хотят сходить на экскурсию в Варшаву или в Жешув".
- Аналитики ISW проанализировали угрозы самопровозглашенного президента Беларуси походом на Польшу с вагнеровцами. Там считают, что у боевиков нет достаточно военной мощи для наступления на Украину или Польшу.