Наихудший сценарий: сотрудничество Лукашенко и Пригожина угрожает всему миру

После неудачного мятежа боевики ЧВК "Вагнера" продолжают прибывать в Беларусь. Расположение там наемников Евгения Пригожина может угрожать не только Украине и Польше.

Такое мнение 24 Каналу выразил российский оппозиционный журналист, редактор издания The Insider Тимур Олевский. Как известно, в лагерь под Осиповичами заехала уже 10 колонна вагнеровцев.

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"Пригожин в Беларуси – это лагерь с большим количеством возможностей. Я считаю, что это многовекторная угроза, которую нужно оценивать комплексно", – отметил Олевский.

Самым страшным вариантом может стать то, что вагнеровцев под беларусскими паспортами отправят в Европу – убивать людей и устраивать теракты.

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Пригожин может собрать еще какое-то количество людей и попытаться оттянуть украинские силы на Киев в каком-то осеннем наступлении. Очевидно, что защитники справятся с такой угрозой, но это отвлечет их от фронта на Востоке и Юге.

Кроме того, россияне могут пошуметь на границе с Польшей, чтобы спровоцировать ее на ответные действия.

"Это дало бы возможность Путину "красиво" завершить аккорд своей жизни каким-нибудь оружием массового уничтожения ", – предположил Олевский.

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