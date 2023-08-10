Не вагнеровцы с оружием: какие провокации могут устроить Путин и Лукашенко против Польши
Пребывание боевиков ЧВК "Вагнера" в Беларуси все больше напрягает соседние страны. Однако провокации наемников Евгения Пригожина могут быть не столь очевидны.
Политтехнолог Борис Тизенгаузен рассказал 24 Каналу, что вряд ли пойдет речь о штурме польской границы вооруженными вагнеровцами. Их одномоментно уничтожат пограничники, которых усилили 10 тысячами военных.
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Скорее всего, боевиков используют для профессиональной координации мигрантов, пытающихся проникнуть на территорию Польши. Людей могут вооружить не только камнями и палками, но и кустарными средствами борьбы против пограничников.
К каким провокациям могут прибегнуть вагнеровцы: смотрите видео
Кроме того, Россия и Беларусь могут заблокировать Сувалкский коридор – и тогда полностью нарушится соединение между странами НАТО.Обратите внимание! В конце июля более 100 вагнеровцев двигались в сторону Сувалкского коридора. Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий назвал это шагом к дальнейшей гибридной атаке на польскую территорию.
Россия и Беларусь испытывают НАТО
"Много сигналов, что Путин с Лукашенко пытаются понять, где провокационный предел, когда НАТО все-таки будет реагировать или не будет", – отметил Тизенгаузен.
Были случаи, когда российские самолеты маневрировали в опасной близости к американским дронам и даже сбивали их. Но самый главный "экзамен" – это два беларусских вертолета, нарушивших воздушное пространство Польши.
Вагнеровцы в Беларуси: последние новости
- В пограничной Зябровке заметили развертывание нового палаточного городка для вагнеровцев. Там планируют разместить около 1000 боевиков.
- Ранее вагнеровцев увидели на базе отдыха в нескольких километрах от Польши. В случае серьезной угрозы, страна может полностью закрыть границу с Беларусью.
- В то же время аналитики ISW предположили, что наемники ЧВК "Вагнера" могут выходить из Беларуси из-за нарушения договоренностей между Владимиром Путиным и Александром Лукашенко.