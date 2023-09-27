Вагнеровцы вернулись на фронт: в ВСУ рассказали, сколько наемников воюет на Востоке

В конце августа этого года в авиакатастрофе погиб финансист ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин. Казалось бы, это должно было положить конец участию его наемников в войне против Украины, но нет.

По словам спикера Восточной группировки войск Сергея Череватого, вагнеровцы вернулись на войну против Украины. В интервью он отметил, что теперь они работают на минобороны России или в подчиняющихся ему структурах.

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Уже не целостное подразделение

Сергей Череватый отметил, что бывшие вагнеровцы присоединились отдельно, а не как подразделение.

Пока их (бывших вагнеровцев – 24 Канал) несколько сотен на нашем направлении, на восточном фронте, в разных районах,

– отметил Череватый.

Он добавил, что российским войскам в Украине "сейчас не хватает всех там, потому им подойдет любой человек".

По словам спикера Восточной группировки войск, вагнеровцы также вернулись на Бахмутское направление. Он отметил, что в большинстве своем они идут на определенные должности или становятся инструкторами. Поэтому особой угрозы наемники Пригожина уже не несут.

ЧВК "Вагнера" фактически уже нет

Военнослужащий ВСУ и политолог Кирилл Сазонов отметил, что наши военные продолжают уничтожать российских захватчиков. Он добавил, что боевикам ЧВК "Вагнера" не удастся выполнить стоящие перед ними цели на поле боя. Более того, их возвращение на фронт не изменит ситуацию.

Мне кажется, что подразделений именно вагнеровцев уже нет, потому что фактически нет этой ЧВК. После того как у них забрали тяжелую технику, танки, БТР, они уже не могут работать. Сама по себе пехота, как доказали мясные штурмы Бахмута, этот план не сработал. Их распыляют по другим подразделениям,

– сказал военнослужащий ВСУ.

Напоследок напомним себе, что враг продолжает нести колоссальные потери на войне против Украины. Только за минувшие сутки на тот свет отправили 320 бойцов так называемой "второй армии мира". А с самого начала полномасштабного вторжения речь идет о 276 990 оккупантов, чьи берцы больше не будут топтать украинские земли.