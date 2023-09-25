Вагнеровцы возвращаются на фронт: способны ли они изменить ход войны

Западные аналитики сообщают, что вагнеровцы возвращаются на фронт в Украину. Поскольку продолжается переформирование ЧВК "Вагнера", которая теперь подчиняется минобороны России, у боевиков не будет таких достижений на поле боя, как раньше.

Такое мнение 24 Каналу озвучил заместитель директора Центра исследования армии Михаил Самусь. По его словам, сейчас вагнеровцы и разные ЧВК отсутствуют в правовом поле России.

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Эффективности от вагнеровцев не будет

Михаил Самусь отметил, что вагнеровцы являются организационными структурами российского минобороны или спецслужб. Под их кураторством создаются такие военные кампании, выполняющие задачи фактически либо агентурной разведки, либо спецподразделений.

Когда западные эксперты пишут, что вагнеровцы появляются на каких-то участках фронта, это может означать, что бывшие боевики, работавшие в составе ЧВК "Вагнера", появляются в составе других структур, которые уже формируются министерством обороны России или российскими спецслужбами. . Не говорится о самодостаточных подразделениях,

– объяснил он.

Когда ЧВК "Вагнера" были подконтрольны Евгению Пригожину, это были наиболее боеспособные подразделения оккупантов. Из-за того, что у минобороны России совсем другие подходы, прошлой эффективности эти боевики иметь не будут.

Пропагандисты заявляли, что вагнеровцев бросают на Юг Украины, в частности, в Херсонскую область. На самом деле у россиян не хватает резервов по всем направлениям.

"Для такого протяженного фронта у врага не хватает резервов. Поэтому они используют все имеющиеся у них ресурсы. Бывших вагнеровцев сейчас перебрасывают на разные участки фронта. Возможно, даже в составе небольших подразделений, которые подчиняются минобороны России", – сказал Самусь.

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