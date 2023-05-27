Вагнеровцев не выпустят из Бахмута, - Жданов о планах минобороны России

Евгений Пригожин периодически заявляет о намерении своих наемников покинуть Бахмут, однако дата этого события постоянно откладывается. Минобороны России вряд ли позволит зекам выйти из города, чтобы те не предприняли неконтролируемые действия под приказами своего предводителя.

Об этом на своем ютуб-канале рассказал военный эксперт Олег Жданов, сообщает 24 Канал. Он предположил, с чем сейчас связано движение вагнеровцев на Бахмутском направлении.

Подробности Вагнеровцы "вышли" из Бахмута: разведка Британии рассказала, кто зашел взамен

По сообщениям заместителя министра обороны Анны Маляр, вагнеровцы вывели свои группировки из Бахмута. Жданов убежден, что это происходит с целью перегруппировки и доукомплектования, ведь террористы понести огромные потери.

ЧВК "Вагнера" не разрешат выйти

По сообщениям Жданова, вероятно, вагнеровцев сейчас заменяют десантными подразделениями на некоторых отрезках.

К тому же, в одном из своих интервью Пригожин заявил, что у него нет согласования с министерством обороны России о том, что позиции зэков будут перенимать российские регулярные части.

Впоследствии появилась информация, что выходящие на переподготовку части "Вагнера" с 1 июня будут в учебных центрах пополнять свои ряды и переходят в министерство обороны России, рассказал Жданов.

Вероятно, российское руководство решило забрать у Пригожина его группировку и поставить его в один ряд с другими ЧВК минобороны "Ветеран" и "Патриот".

Интересный ход, но понятный тем, что таких мотивированных бойцов не выпустят, чтобы не позволить Пригожину развернуть крылья за спиной и угрожать бойцам, что он куда-то их выведет в другие районы. Возможно, их перекинут на другие отрезки,

– резюмировал военный эксперт.

Жданов предположил планы минобороны России на Бахмутском направлении: смотреть видео

Что происходит на Бахмутском направлении: последнее