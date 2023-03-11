Вагнеровцы взяли под контроль большинство восточной части Бахмута, – разведка Британии
Источник:Минобороны Британии
ЧВК "Вагнера" за последние четыре дня взяли под контроль большинство восточной части города Бахмут. Теперь линия фронта проходит по его центру по реке Бахмутка.
Об этом говорится в ежедневном отчете Минобороны Великобритании. Там отмечают, что ВСУ продолжают удерживать западную часть Бахмута и разрушили ключевые мосты через Бахмутку, "протекающую с севера на юг через полосу открытой местности шириной 200 – 800 метров между застроенными районами".
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Какая ситуация в Бахмуте
"Поскольку украинские подразделения могут вести огонь из укрепленных зданий на западе, эта территория превратилась в "зону смерти", что, вероятно, сделает ее очень сложной для сил Вагнера, пытающихся продолжить свое фронтальное наступление на запад", – говорится в обзоре.
Британская разведка отмечает, что украинские силы и их линии снабжения западнее Бахмута остаются уязвимыми к постоянным попыткам сил России обойти защитников с севера и юга.
Россия несет безумные потери на войне
- В Министерстве обороны Украины заявили, что россияне запускают большое количество фейков о противоречиях между военно-политическим руководством относительно решений по Бахмуту. Якобы Зеленский, Залужный и Сырский имеют разные позиции по этому поводу. Эту информацию опровергли.
- Михаил Подоляк подчеркнул, что Москва теряет в 5 – 7 раз больше военных, чем Киев. По его словам, насчитывают около 40 тысяч убитых и раненых за семь месяцев в Бахмуте.
- Подоляк отметил, что у России уже нет такой армии, которая была в феврале 2022 года. Разве что на Бахмутском направлении, объясняет он. Он подчеркнул, что Россия борется за количество, а не за качество.
- Советник главы ОП отметил, что бои за Бахмут – это заведомо контролируемый процесс с точки зрения целей и задач, которые мы решаем.
- Михаил Подоляк добавил, что третья составляющая вопроса Бахмута – это отвлечение внимания россиян, анонсировавших большое наступление и сконцентрировавших определенный объем остаточных ресурсов именно на Бахмутском направлении.