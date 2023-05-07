Конкуренция существенно снизилась: кому и в каких регионах Украины сейчас легче всего найти работу
Начало полномасштабного вторжения России повлекло за собой кризис на украинском рынке труда. Сейчас ситуация по Украине, к счастью, возобновляется и стабилизируется.
Наиболее динамичный рынок труда сейчас восстанавливается на Востоке, Севере и Юге Украины. Об этом 24 Каналу рассказал директор по коммуникации Work.ua Максим Пилипенко.
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Области с наибольшим количеством вакансий
Во время полномасштабного вторжения количество вакансий для украинцев упало, а конкуренция сильно выросла. На одну вакансию претендовало более 100 человек. Сейчас ситуация на рынке труда улучшилась.
В апреле произошли изменения в пятерке областей по количеству вакансий:
- Наибольшее количество вакансий традиционно в Киевской области. Речь идет о 26 тысячах вакансий.
- Днепропетровская область занимает 2 место.
- Львовская область сейчас на 3-м месте (до апреля была на 2-м).
- Одесская область занимает 4-е место.
- Харьковская область на пятом месте. Следует заметить, что она впервые с начала великой войны в пятерку лидеров.
В целом мы видим по статистике, что сейчас наиболее динамично восстанавливается Север, Восток и Юг Украины. Потому что Западный регион восстановился на 100%, на Закарпатье большее количество вакансий, чем было до войны, а Восток и прифронтовые области сейчас возобновляются, бизнес расширяются и ищет работников,
– отметил Максим Пилипенко.
Максим Пилипенко об областях и областях с большим количеством вакансий: смотреть видео
Кого в Украине ищут чаще всего
Весной существенно увеличивается количество вакансий в сфере охраны и безопасности, гостинично-ресторанного бизнеса и в сфере обслуживания.
Должности для которых по Украине наиболее вакансий:
- охранник;
- уборщик;
- комплектующие;
- бариста;
- официант;
- работник-консультант;
- менеджер по продажам;
- водитель;
- бухгалтер;
- повар.
В то же время самая низкая конкуренция преимущественно в медицинской сфере. Если же говорить именно о дефиците кадров и вакансиях, которые работодателям сложно закрывать, то это специалисты, имеющие опыт от 2 до 5 лет. Среди них менеджеры по продажам, бухгалтеры и даже водители.
Какая ситуация на рынке труда: подробнее
- Через год полномасштабной войны полностью рынок труда восстановился только на Западе Украины. Однако частичное восстановление произошло еще летом прошлого года. Количество вакансий в мае – июне 2022 увеличилось на 67%. К сожалению, из-за массовых ракетных атак России рост приостановился в конце 2022 года.
- Валентина Гаврюшенко, эксперт по рынку труда заявила, что в целом рынок труда в Украине сейчас стабилизировался. В 2023 году рынок труда восстановился на 50% по сравнению с началом полномасштабной войны. В настоящее время в Украине более 50 тысяч вакансий.
- Средняя зарплата в Украине составляет около 16 000 гривен. Однако есть определенные положительные тенденции. Так, эксперты сообщают, что сумма ставки может подняться на 15-20% в середине 2023 года и работодатели готовы ее повышать.