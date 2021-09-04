Вакцинация или увольнение: омбудсмен объяснила, нарушают ли права человека в Ивано-Франковске

В Ивано-Франковске работникам исполнительного комитета горсовета угрожают увольнением за отказ от вакцинации. На инцидент уже отреагировала уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

По ее словам, угрозы мэра Руслана Марцинкива нарушают права человека. Даже несмотря на то, что вакцинация – единственный способ остановить пандемию COVID-19.

Важно Мэр Ивано-Франковска угрожает увольнением невакцинированным членам исполкома

Принудительная вакцинация нарушает закон

Омбудсмен напомнила, что вакцинация в Украине является добровольной для всех групп населения и профессиональных групп.

А Кодексом законов о труде Украины запрещена любая дискриминация в сфере труда; прямое или косвенное ограничение прав работников, в том числе по состоянию здоровья, не допускается,

– подчеркнула она.

Также Денисова обратила внимание на то, что в своей резолюции ПАСЕ призывает и рекомендует информировать граждан о том, что вакцинация не является обязательной, и никто не может подвергаться политическому, социальному или иному давлению для ее прохождения.

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Позиция Марцинкива

Ранее Руслан Марцинкив предупредил членов исполкома, что если они не вакцинируются, то в городском совете будут сокращения. Кроме того, многих лишат премий.

Нравится, не нравится, мы есть пример для всех. Не хотите вакцинироваться – заявление на увольнение. Иначе будет депремирование и сокращение,

– пригрозил Марцинкив.

Такое заявление главы города вызвало бурную реакцию пользователей соцсетей, которые в комментариях обвинили Марцинкива в нарушении Конституции из-за того, что вакцинация является добровольной.