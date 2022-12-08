ВАКС арестовал бизнес-партнера Кауфмана с правом залога в 124 миллиона

Высший антикоррупционный суд 8 декабря отправил под стражу одесского бизнесмена Алекса Боруховича. Также ему дали право внесения залога. Его размер составляет 124 миллиона 50 тысяч гривен.

Алекс Борухович раньше был Александром Грановским. Заметим, не путайте с бывшим народным депутатом Грановским, подозреваемым во взяточничестве. Это разные люди.

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Борухович может выйти под залог

Прокуроры просили суд заключить подозреваемого под стражу без права внесения залога. Однако судья решил предоставить эту возможность фигуранту. Тогда он должен будет:

прибывать по каждому требованию детективов, прокуроров или судьи;

не выезжать за пределы Одессы без разрешения;

не общаться с лицами, указанными в определении суда;

сдать на хранение детективам НАБУ документы для выезда за границу;

носить электронный браслет.

Если залога не будет, Борухович будет сидеть под стражей до 5 февраля 2023 года.

Подозреваемый – бизнес-партнер Кауфмана

По данным Специализированной антикоррупционной прокуратуры , за Боруховича хотел поручиться главный раввин Одессы Авраам Вольф. Однако он не пришел на заседание, а только предоставил письменную просьбу.

По данным следствия, Борухович вместе с бизнес-партнером миллионером Геннадием Кауфманом являлись руководителями преступной организации. Они занимались регулярным подкупом чиновников Одесского городского совета и контролировали местный бизнес и застройщиков.

Они имели на все свои тарифы и ежемесячно собирали миллионы гривен. Фактически они создали "единственное окно" для местных предпринимателей и застройщиков, контролировали и влияли на решения депутатов и чиновников горсовета,

– рассказали в САП.

Кауфман и Борухович контролировали и согласовывали расходы в бюджет, получали взятки или квадратные метры от застройщиков за отвод земельных участков. Предприниматели, которые хотели предоставлять услуги или товары горсовету, должны были платить подозреваемым 10% отката.

Кстати, фигуранты могли даже иметь специальную комнату для встреч, которая имела звукоизоляцию.

В то же время, на суде Борухович заявил, что ничем не законным не занимался.