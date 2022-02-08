Десятки журналистов прибыли 8 февраля в ВАКС. Там должны избирать меру пресечения народному депутату от "Слуги народа" Сергею Кузьминых.

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Кузьминых не пришел на судебное заседание

Заседание по делу нардепа должно было состояться еще 7 февраля. Однако парламентарий заявил, что якобы забыл паспорт в Житомире. А использовать приложение "Дия" он не мог, поскольку телефон у него изъяли.

Сегодня (8 февраля – 24 канал) депутат вообще не пришел. Как утверждает адвокат, Кузьминых сейчас в Житомирском апелляционном суде,

– сообщили в ЦПК.

Он якобы хочет участвовать в заседании через видеосвязь.

К слову, прокурор просит арестовать Кузьминых с альтернативой залога в 49,6 тысячи гривен. Это максимальный его размер по статье о злоупотреблении влиянием, так как преступление считается нетяжелым.

Кузьминых подозревают во взяточничестве:

Ранее – Кузьминых объявили в розыск: смотрите видео

Текст сообщения Центра противодействия коррупции:

Десятки журналистов прибыли в Высший антикоррупционный суд, где должны избирать меру пресечения народному депутату от "Слуги народа" Сергею Кузьминых.

Заседание должно было состояться вчера, однако депутат якобы забыл паспорт в Житомире. Использовать приложение Дия он не может, поскольку телефон у него изъяли. Сегодня же депутат вообще не пришел. Как утверждает адвокат, Кузьминых сейчас в Житомирском апелляционном суде. Он якобы хочет участвовать в заседании через видеосвязь.

Прокурор просит арестовать Кузьминых с альтернативой залога в 49,6 тысячи гривен. Это максимальный его размер по статье о злоупотреблении влиянием, поскольку преступление считается нетяжелым.