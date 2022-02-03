ВАКС отправил в тюрьму двоих экс-судей-взяточников

Двое бывших столичных судей, которых признали виновными во взяточничестве, приговорили к заключению. Они проведут за решеткой 7 и 7, 5 лет.

Такое решение принял 3 февраля Высший антикоррупционный суд. Обвиняемыми по делу были бывшие судьи Голосеевского суда Киева Андрей Новак и Александр Билык.

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Обвиняемых задержали сразу в зале суда

Новак получил 7,5 лет лишения свободы с конфискацией всего имущества и лишением права занимать должность судьи в течение 3 лет;

получил 7,5 лет лишения свободы с конфискацией всего имущества и лишением права занимать должность судьи в течение 3 лет; Билык – 7 лет с конфискацией и лишением права заниматься адвокатской деятельностью на 3 года.

Обоим обвиняемым изменили залог на содержание под стражей. Задержали бывших служителей Фемиды сразу в зале суда, после того, как они услышали приговоры.

Судей признали виновными в получении неправомерной выгоды

Суд признал Новака виновным в получении неправомерной выгоды, а Билыка – в пособничестве и подстрекательстве к ее предоставлению. Более того, Новак также признан виновным в ношении огнестрельного оружия, хотя разрешения на это он не имел.

Что известно о деле против Новака и Билыка В Голосеевский суд в 2016 году обращался гражданин. Он подал иск о восстановлении на работе в частной страховой компании "Евроинс Украина". Также истец требовал выплатить ему компенсацию в размере 1,5 миллиона гривен. Дело рассматривал Новак, а адвокатом был экс-судья Билык. Свое решение Новак оценил в 8 тысяч долларов. Эти деньги ему принес именно Билык.

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Что известно о резонансных делах против судей:

Будут судить бывшую крымскую судью – за сотрудничество с оккупантами и незаконную депортацию украинцев с полуострова. Обвинительный акт направили в суд.

Судье, которая во время Революции Достоинства лишала майдановцев водительских прав, объявили о подозрении.

САП обратилась в суд с требованием лишить судью Киевской области имущества. Речь идет об активах стоимостью 5,7 миллиона гривен. На имущество такой стоимостью судья, считают следователи, заработать не мог.

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В САП рассказали, что приговор может быть обжалован в Апелляционной палате ВАКС в течение 30 дней.

Текст публикации ЦПК:

ВАКС отправил в тюрьму двоих экс-судей-взяточников столичного суда на 7 и 7,5 лет

Сегодня, 3 февраля, судьи Антикорсуда Виктор Маслов, Леся Федорак и Игорь Строгий объявили приговор по делу бывших судей Голосеевского суда Киева Андрея Новака и Александра Билыка.

Новак получил 7,5 лет лишения свободы с конфискацией всего имущества и лишением права занимать должность судьи в течение 3 лет.

Билык отправится за решетку на 7 лет с конфискацией и лишением права заниматься адвокатской деятельностью на 3 года.