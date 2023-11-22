ВАКС взял под стражу "слугу" Одарченко, подозреваемого во взяточничестве
22 ноября 2023, 17:57Читати новину українською
Источник:Центр противодействия коррупции
ВАКС взял под стражу на 2 месяца нардепа от "Слуги народа" Андрея Одарченко, подозреваемого во взяточничестве. Он может выйти в залог. Ее размер составляет 15 миллионов гривен.
Под стражей Одарченко должен находиться не менее 2 месяцев – до 20 января 2024 года. Судебное заседание прошло 22 ноября.
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Если же Одарченко выйдет под залог, он должен:
- прибывать по каждому требованию и вызову к следственному судье, прокурору, суду;
- не покидать пределы украинской столицы без разрешения следователя судьи, прокурора, суда;
- уведомлять следственного судью, прокурора, суд об изменении места жительства;
- воздерживаться от общения с определенными в определении лицами;
- сдать на хранение в Государственную миграционную службу Украины все свои паспорта для выезда за границу;
- носить электронное средство контроля.
В ЦПК заявили, что Одарченко предлагал взятку Мустафу Найему. Речь идет о взятке в криптовалюте Bitcoin (50 тысяч долларов США). Эту сумму Одарченко обещал за содействие в получении средств из фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии России на ремонт объекта инфраструктуры, подконтрольного ему.