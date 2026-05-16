Еще почти 10 миллионов: фирма осужденного за стрельбу внесла новый залог за Ермака

За экс-главу Офиса президента Андрея Ермака внесли очередной платеж залога в размере 9,8 миллиона гривен. Несмотря на это, до полной суммы, определенной судом, остается еще более 85 миллионов гривен.

Очередной платеж залога внесла фирма, которая имеет скандального владельца. Об этом сообщает проект Радио Свобода "Схемы" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Кто внес за Ермака еще почти 10 миллионов?

За бывшего руководителя Офиса президента Андрея Ермака внесли очередной платеж залога в размере 9,8 миллиона гривен. Общая сумма залога, определена судом, составляет 140 миллионов гривен, однако пока до ее полного покрытия не хватает еще 85,6 миллиона.

Отметим, что адвокат экс-главы ОП Игорь Фомин утверждает, что сумма залога уже могла быть собрана, но через длительный финансовый мониторинг и особенности работы банковской системы средства якобы медленно зачисляют на конечный счет. Однако, в комментарии 24 Каналу в ВАКС опровергли эту информацию. По состоянию на 14:00 15 мая было собрано лишь часть суммы.

По данным "Схем", последний взнос осуществила компания "Миралиф", которая была основана в 2023 году и зарегистрирована в селе Софиевская Борщаговка под Киевом. Основным видом деятельности фирмы указано предоставление услуг по аренде и эксплуатации недвижимого имущества.

Журналисты отмечают, что связаться с директором и владельцем компании Валентином Крутько не удалось – его телефоны не отвечают. В открытых сервисах, которые фиксируют, как контакты подписаны в телефонных книгах других пользователей, фигурируют упоминания о его возможной работе тренером по боксу.

Также в материалах СМИ упоминается, что в 2018 году Крутько мог быть фигурантом судебного дела о стрельбе в ночном клубе "Эльдорадо" в Ивано-Франковске, где были ранены два человека. После рассмотрения дела подсудимые были приговорены к лишению свободы.

Кто еще вносил средства на залог для Ермака?

Известно, что сразу несколько публичных лиц публично поддержали Ермака и внесли деньги на залог. В частности, кроме компании "Миралиф" известно о том, что деньги на освобождение бывшего главы ОП давали:

футболист и футбольный тренер Сергей Ребров (30 миллионов гривен);

член Наблюдательного совета Укрнафты и руководитель Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр" Роза Тапанова (8 миллионов гривен);

актер и продюсер Григорий Гришкан (666 гривен).

Кстати, Ребров получил шквал критики от украинцев. Они активно обсуждают все его неудачи и связь с Ермаком. Известно, что бывший тренер украинской сборной по футболу давно знает бывшего главу ОП, еще до того, как второй начал работать в Офисе Президента. Он называл чиновника порядочным человеком и рассказывал, что они довольно часто общаются.

Что известно о деле Ермака за которое он получил подозрение?

11 мая детективы НАБУ и прокуроры САП провели следственные действия, связанные с бывшим руководителем Офиса президента Андреем Ермаком. В тот же день ему было вручено подозрение.

Правоохранители заявили о разоблачении организованной группы, которая могла отмывать около 460 миллионов гривен во время строительства элитной недвижимости в Козине под Киевом. В рамках дела под условным названием "Династия" фигурируют также, вероятно, бизнесмен Тимур Миндич и бывший вице-премьер-министр Алексей Чернышов.

Следствие считает, что с 2021 года участники схемы могли организовать строительство четырех элитных имений на земельных участках общества, где стоимость одного объекта могла достигать до 2 миллионов долларов США. Фигурантам может грозить от 8 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Стоит отметить, что за делом Ермака внимательно следят европейские партнеры, поэтому возникают опасения относительно дальнейшей евроинтеграции Украины. Однако, Историк, политик и дипломат Роман Бессмертный рассказал 24 Каналу, что в Европе спокойно отреагировали на разоблачение коррупционной схемы, ведь это свидетельствует об эффективности работы НАБУ и САП и успешные реформы в Украине.