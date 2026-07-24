Его ждали две дочери и жена: на войне погиб пограничник из Волыни Валентин Пирожик

В ходе войны против российских захватчиков погиб военнослужащий пограничной службы из Волынской области, старший солдат Валентин Пирожик. Жизнь защитника оборвалась 21 июля.

О трагической новости сообщила глава Велимченской общины Анастасия Павлович.

Что известно о Валентине Пирожике?

Валентин Пирожик погиб во время выполнения боевого задания вблизи населенного пункта Юрченково в Харьковской области.

Глава общины рассказала, что военный родился в 1985 году, проживал в селе Велимче. Дома его ждали жена, две дочери, родители, а также брат и сестра.

Валентин был мужественным Защитником, верным военной присяге и своему государству. Он до последнего вздоха выполнял свой долг, отдав самое дорогое – собственную жизнь, – чтобы мы могли жить на родной земле, воспитывать детей и встречать рассветы под украинским небом,

– написала Анастасия Павлович.

О дате, времени встречи траурного кортежа и церемонии похорон в общине обещают сообщить дополнительно.

От имени всего Велимченского сельского совета и жителей общины выражаю искренние соболезнования семье, близким, сослуживцам и всем, кто знал Валентина,

– говорится в сообщении.

Редакция 24 Канала также выражает искренние соболезнования родным и близким Валентина Пирожика. Вечная память!

Они отдали жизнь за Украину