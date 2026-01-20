В бою за Украину погиб работник Гостаможслужбы Валерий Голевский
- Голевский Валерий, старший госинспектор таможенного поста "Днестр", погиб во время боевого задания в Донецкой области в сентябре 2024 года.
- Он оставил после себя семью и троих детей.
Валерий Голевский с сентября 2024 года считался без вести пропавшим. Впоследствии стало известно, что таможенник погиб за Украину во время боевого задания в Донецкой области.
Печальную весть сообщили в Государственной таможенной службе Украины, передает 24 Канал.
Что известно о павшем Валерии Голевском?
Защищая независимость Украины, погиб Валерий Иванович Голевский. Он был старшим государственным инспектором таможенного поста "Днестр" Винницкой таможни.
Как сообщили в Гостаможслужбе, Герой работал там с 2006 года. Коллеги вспоминают его как профессионала и порядочного человека. Отмечается, что он всегда отстаивал свои принципы и верил в победу Украины.
В сентябре 2024 года Валерий Голевский выполнял боевое задание в Донецкой области. Во время боя он погиб, однако длительное время считался пропавшим без вести. Известно, что он оставил после себя семью.
Только теперь он вернется домой на вечный покой, где его ждут семья и трое детей,
– говорится в сообщении.
24 Канал выражает соболезнования родным и близким павшего. Вечная память!
