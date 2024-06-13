Из оккупированной Горловки – к Кобзону: в результате обстрела погиб пропагандист Кожин
На войне против Украины погибают не только российские военные, также псевдомедийщики, работающие на Москву. Собственно, в результате обстрела умер пропагандист Валерий Кожин.
Работал гражданин России на кремлевском телеканале НТВ. Сначала 13 июня сообщали, что его с коллегами подверглись обстрелу в оккупированной Горловке Донецкой области. Впоследствии появилась информация о смерти россиянина, – передает 24 Канал.
Смотрите также Китайский флаг на Луне и совместная база с Россией: как КНР захватывает лидерство в космосе
Минус пропагандист в Горловке
Следует уточнить, что занимал Кожин должность оператора на НТВ. В украинскую Горловку, контролируемую захватчиками, он приехал вместе с пропагандистом Алексеем Ивлеевым, который был тяжело ранен, но все-таки выжил благодаря операции.
Третьим в составе команды представителей псевдомедиа был офицер сопровождения. Он также пострадал во время обстрела. Вражеские информационные ресурсы заявляли о травмах "при исполнении профессиональных обязанностей" медийщиками.
Безумные потери врага
- Российские оккупанты активно экспериментируют с различными тактиками, среди которых и так называемые банзай-атаки. Этот метод предусматривает использование бронетехники, наполненной значительным количеством военных.
- Андрей Отченаш, командир экипажа БПЛА "Кара небесная" 4-й бригады "Рубеж" НГУ, объяснял, что враг использует боевые машины пехоты и другую бронетехнику, обшитую дополнительной защитой.
- Их задача – прорваться к украинским позициям с максимальной скоростью, чтобы высадить десант как можно ближе к целям. Большинство таких попыток оказываются неудачными, поскольку техника подрывается еще до достижения украинских позиций.
- Во время атак враг также применяет маневры для отвлечения. Когда осуществляется основной штурм, они направляют малые группы на другие участки фронта, чтобы отвлечь внимание украинских защитников.
- Российское наступление в Харьковской области, которое началось более месяца назад, сопровождалось значительными потерями. По словам чиновника НАТО, Россия теряла до 1000 военных в день в мае. Однако им не удалось достичь стратегических целей – наступление остановилось, а фронт стабилизировался.
- Чиновник НАТО отметил, что Россия не смогла создать буферную зону, о которой говорил Владимир Путин. Фронт остается стабильным, а контролируемые Россией территории – фрагментированными.
- С начала полномасштабного вторжения потери врага составляют около 522 810 представителей личного состава. Только 980 человек – за прошедшие сутки.