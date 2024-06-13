Из оккупированной Горловки – к Кобзону: в результате обстрела погиб пропагандист Кожин

На войне против Украины погибают не только российские военные, также псевдомедийщики, работающие на Москву. Собственно, в результате обстрела умер пропагандист Валерий Кожин.

Работал гражданин России на кремлевском телеканале НТВ. Сначала 13 июня сообщали, что его с коллегами подверглись обстрелу в оккупированной Горловке Донецкой области. Впоследствии появилась информация о смерти россиянина, – передает 24 Канал.

Смотрите также Китайский флаг на Луне и совместная база с Россией: как КНР захватывает лидерство в космосе

Минус пропагандист в Горловке

Следует уточнить, что занимал Кожин должность оператора на НТВ. В украинскую Горловку, контролируемую захватчиками, он приехал вместе с пропагандистом Алексеем Ивлеевым, который был тяжело ранен, но все-таки выжил благодаря операции.

Третьим в составе команды представителей псевдомедиа был офицер сопровождения. Он также пострадал во время обстрела. Вражеские информационные ресурсы заявляли о травмах "при исполнении профессиональных обязанностей" медийщиками.

Безумные потери врага