Рапорт уже у командира, – Маркус хочет уйти с должности главного сержанта 47-й бригады

Главный сержант в 47 ОМБр "Магура" Валерий Маркус решил покинуть свою должность и уйти на более низкую по собственному желанию. Согласно его рапорту командиру воинской части, в дальнейшем он хочет служить командиром боевой машины – командиром механизированного отделения.

Валерий Маркус подчеркнул, что такое решение принял самостоятельно и без давления по ряду причин. В частности, он "категорически не согласен с решениями по применению и развитию 47 бригады".

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Хочет пойти на более низкую должность

В своем сообщении на фейсбук-странице военный отметил, что не считает целесообразным пребывание в должности главного сержанта бригады. Однако поскольку своих людей он оставить не может, то хочет перейти на более низкую должность, чтобы "быть поближе к ним на поле боя".

Построить воинскую часть согласно тем ценностям, которые мы декларировали в начале ее создания, нам не разрешили. Повлиять на ситуацию или исправить больше возможности не имею,

– написал Валерий Маркус.

Рапорт, как сообщил военнослужащий, уже у командира на столе. Его он написал и подал в понедельник, 10 июля.

Причин такого решения несколько

В своем рапорте Валерий Маркус подробнее раскрыл причины такого решения. В частности, он назвал:

систематическое унижение работы сержантского корпуса бригады,

непонимание командованием бригады важности морального духа бойцов для качественного выполнения задач,

отсутствие наказания и некомпетентность лиц высшего офицерского корпуса бригады,

неприятие и саботирование на всех уровнях офицерского звена традиций и мифологии бригады,

отсутствие воли у командования бригады защитить интересы воинской части перед высшим командованием.

Следовательно, он хочет, чтобы его переместили с должности главного сержанта воинской части на низшую должность командира боевой машины – командира механизированного отделения. Штатно-должностную категорию отметил "сержант" с должностным окладом 3170 гривен.

В комментариях к сообщению украинцы отметили, что грустно слышать о таких новостях. А также выражают уважение защитнику Украины и благодарят его за службу.