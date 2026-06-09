Участвовал в трех экспедициях: на службе умер полярник и военный врач Валерий Семенюк

Трагическую весть сообщила команда Национального антарктического научного центра (НАНЦ).

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7 июня Валерий Семенюк внезапно умер на дежурстве.

С прискорбием узнали о потере в семье "боевых пингвинов" – полярников, ставших на защиту Украины. 7 июня перестало биться сердце Семенюка Валерия Павловича – зимовщика трех экспедиций, капитана медицинской службы, ординатора отделения медицинской реабилитации и восстановительного лечения в/ч А7010. До последнего момента он находился на службе, дежурным врачом в суточном наряде,

– сообщили в НАНЦ.

Валерий Семенюк родился 13 мая 1967 года. Почти три десятилетия – с 1994 до 2022 года – он работал врачом в Хмельницкой центральной больнице Винницкой области.

Кроме медицинской практики, Семенюк трижды отправлялся в Антарктику в составе украинских экспедиций. Как врач он работал на станции во время одиннадцатой в 2006 – 2007 годах, четырнадцатой в 2009 – 2010 годах и восемнадцатой в 2013 – 2014 годах.

После начала полномасштабной войны, в мае 2022 года, мужчина был мобилизован в ряды ВСУ.

Коллеги-полярники вспоминают Валерия Семенюка как честного, принципиального и прямолинейного человека – он всегда говорил правду такой, как она есть. В то же время, по их словам, он имел большое сердце и всегда был готов помочь или поддержать советом.

Он был одним из тех полярников, которые помогали молодым коллегам адаптироваться к жизни в Антарктике. Хотя работал в должности врача, но активно участвовал в жизни экспедиции. Постоянно учился новому, интересовался работой станции и с удовольствием ходил в пешие маршруты по окружающим островам,

– рассказал полярник Юрий Отруба.

Полярник также отметил, что Семенюк нередко приглашал к таким прогулкам других участников экспедиции – он хорошо понимал, насколько важно во время долгой зимовки поддерживать физическую активность, психологическое равновесие и командный дух.

По информации Хмельницкого горсовета, захоронение защитника состоится 9 июня на Мытницком кладбище Хмельника.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким Валерия Семенюка. Светлая память!

Напомним, 8 июня в Киеве провели в последний путь музыканта Ярослава Иванова с позывным "Варнак", который погиб на фронте во время выполнения боевого задания. Воину было 23 года.