Похоронили одновременно: в Кировоградской области мать умерла от известия о гибели сына-воина

В боях за Украину погиб воин Валерий Василенко. Когда мать героя узнала печальную весть, ее сердце не выдержало, она вместе с павшим бойцом отошла в вечность.

Светловодск в Кировоградской области был родным городом для Валерия и его матери Анастасии Тодосиенко. В территориальной общине населенного пункта отмечают, что военный погиб 22 ноября от острой сердечно-сосудистой недостаточности на поле боя, а его мать спустя двое суток, когда узнала об этой печальной новости.

Смотрите также "Думал, умру в первую ночь": мужчина, бывший в застенке с Вакуленко, рассказал об издевательствах россиян

Последний путь для павшего воина и его матери

В субботу, 25 ноября, Светловодская община "на щите" встречала героя, защищавшего суверенитет и независимость нашего государства от нашествия врага. Кроме того, одновременно провожали в последнюю путь его мать.

Как констатируют в местных властях, на центральной площади Светловодска собрались родные, друзья, собратья, земляки и те, кто просто знал защитника, чтобы вместе помолиться и почтить его последнюю земную дорогу. Провожали бойца с цветами, склонив в скорби головы и колени.

Устойчивостью и силой наших воинов восхищается весь мир, но, к сожалению, не все они возвращаются домой живыми. Безжалостная и жестокая война уносит лучших защитников Украины. Мы потеряли еще одного сына. Очень тяжело воспринимать утрату наших защитников, тяжело находить слова поддержки для родных. Похоронили защитника на местном кладбище вместе с матерью одновременно, под гимн нашего государства, которое так преданно защищал Валерий,

– написали в городской территориальной общине.

Также в Светловодской ГТО выразили искренние соболезнования семье и близким погибшего героя: "Разделяем ваше великое горе, скучаем вместе с вами. Жизнь – бесценна, душа – бессмертна, память – вечна! Вечная память Герою и его матери, воспитавшей защитника Родины".

Похороны защитника и его матери в Кировоградской области / Фото городской общины Светловодска

За Украину отдают жизнь самые лучшие: последняя