"Партия Залужного": социологи подсчитали, что политсила главкома могла бы пройти в Раду

Во время полномасштабной войны Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный стал известен на весь мир. Люди называют его "Железным генералом" и доверяют. Поэтому социологи решили подсчитать, если бы у Залужного была политсила, прошла ли бы она в Верховную Раду.

Так, источники BBC отмечают, что уже несколько месяцев в закрытых соцопросах фигурирует гипотетическая "партия Залужного". Интересно, что ее показатели достаточно высоки.

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"Партия Залужного" прошла бы в Раду

По словам журналистов, собеседник, который видел эти цифры, утверждает, что если бы выборы в Верховную Раду состоялись в ближайшее время, "партия Залужного" могла бы быть второй после президентской "Слуги народа".

Несколько месяцев назад в сети активно обсуждали, что генерал Залужный может быть переведен с должности Главнокомандующего ВСУ на должность министра обороны.

"Я глубоко сомневаюсь, что у Зеленского есть время на любую подобную ревность. Он на 102% погружен в вопрос войны, в переговоры по предоставлению Украине западного оружия, а не сидит и оценивает какие-то рейтинги", – отметил источник СМИ в окружении Президента Украины.

Кроме того, подчеркнул, что вопрос с отставкой Залужного тоже не рассматривается: есть определенная вертикаль, она стабилизировалась, а смысла менять что-то нет. В то же время, собеседник отметил, что сейчас у главкома формируется имидж политика, который может прийти к власти в послевоенной Украине.

Фигура Залужного появляется сама собой: "Железный генерал", мало говорит, многое делает,

– объяснил собеседник.

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Украинцы больше всего доверяют ВСУ

Заметим, что в конце 2022 КМИС проводил опрос, каким институтам больше всего доверяют наши граждане. Так вот, согласно результатам, на первом месте ВСУ – уровень доверия достиг 96%.

Добавим, что Центр Разумкова предложил украинцам самостоятельно назвать кандидата, кого они считают политиком 2022 года. В списке самых влиятельных Валерий Залужный. По результатам опроса "Железный генерал" на втором месте после президента.