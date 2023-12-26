Совершенно не понимают, что происходит: Залужный остро отреагировал на статьи западных СМИ

Валерий Залужный 26 декабря провел брифинг, во время которого ответил на волнующие общество вопросы. Также Главнокомандующий ВСУ прокомментировал материалы, публикуемые западными медиа.

Во время брифинга Залужный отметил, что очень мало экспертов, с которыми он может согласиться, информирует 24 Канал. Между тем, некоторые вещи даже читать не хочется.

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Главнокомандующий ВСУ отметил, что некоторые медиа совершенно не понимают, что здесь происходит. Украинская реальность – вне их восприятия.

Что еще сказал Залужный

Также Валерий Залужный на брифинге назвал свою главную ошибку в войне с российскими оккупантами.

Моя главная ошибка была – я считал, что такое количество потерь, которое мы нанесли (россиянам – 24 Канал), остановит кого угодно. Но не Россию,

– отметил Залужный.