Залужный встал на колени перед мамой и любимой "Да Винчи": щемящие кадры
10 марта в Киеве похоронили Героя Украины Дмитрия "Да Винчи" Коцюбайло. Сотни людей собрались на Майдане Независимости, чтобы провести защитника в последний путь.
Отдать честь Герою пришли также министр обороны Алексей Резников, начальник ГУР Кирилл Буданов, президент Владимир Зеленский и Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. После церемонии погребения Залужный написал трогательный пост, посвященный "Да Винчи".
К теме Трудно подобрать слова, – Залужный написал щемящее сообщение-воспоминание о "Да Винчи"
Залужный стоял на коленях перед родными Героя
Во время прощания с защитником Валерий Залужный встал на колени перед любимой и матерью Дмитрия Коцюбайло. Таким образом, Главнокомандующий выразил свои искренние соболезнования.
Залужный стоит на коленях перед родными "Да Винчи" / Фото Борис Корпусенко
Добавим, что президент посмертно наградил Да Винчи "Крестом боевых заслуг".Редакция 24 Канала искренне соболезнует родным, близким и друзьям Героя. Это невосполнимая потеря для всей нашей страны. Мы будем помнить Героя Дмитрия "Да Винчи" Коцюбайло навсегда! Ему вечная память и слава!
Что известно о героическом пути "Да Винчи"
- Коцюбайло стал первым добровольцем, получивший звание Героя Украины. Он начал защищать Украину от российских окупантов еще в 2014 году в возрасте 18 лет.
- В 2015 году вблизи Песков Донецкой области воин получил тяжелое ранение танковым снарядом. Однако после 3 месяцев реабилитации "Да Винчи" вернулся на фронт.
- После начала полномасштабного вторжения Дмитрий "Да Винчи" Коцюбайло воевал на Киевщине и Запорожской области. Участвовал в деоккупации Балаклеи и защищал Бахмут.
- Во вторник, 7 марта, президент Владимир Зеленский сообщил о смерти Героя "Да Винчи", который погиб в бою под Бахмутом. Зеленский подчеркнул, что Коцюбайло был одним из самых молодых героев Украины.
- 9 марта с защитником простились в его родном селе Бовшев в Прикарпатье. Прощание с "Да Винчи" происходило в Народном доме Бовшева. Односельчане чтили погибшего Герою.
- "Да Винчи" похоронили 10 марта в Киеве. Панихида состоялась в Михайловском Златоверхом соборе. Проститься с Героем пришел президент Владимир Зеленский.