Залужный встал на колени перед мамой и любимой "Да Винчи": щемящие кадры

10 марта в Киеве похоронили Героя Украины Дмитрия "Да Винчи" Коцюбайло. Сотни людей собрались на Майдане Независимости, чтобы провести защитника в последний путь.

Отдать честь Герою пришли также министр обороны Алексей Резников, начальник ГУР Кирилл Буданов, президент Владимир Зеленский и Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. После церемонии погребения Залужный написал трогательный пост, посвященный "Да Винчи".

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Залужный стоял на коленях перед родными Героя

Во время прощания с защитником Валерий Залужный встал на колени перед любимой и матерью Дмитрия Коцюбайло. Таким образом, Главнокомандующий выразил свои искренние соболезнования.

Залужный стоит на коленях перед родными "Да Винчи" / Фото Борис Корпусенко

Добавим, что президент посмертно наградил Да Винчи "Крестом боевых заслуг".

Редакция 24 Канала искренне соболезнует родным, близким и друзьям Героя. Это невосполнимая потеря для всей нашей страны. Мы будем помнить Героя Дмитрия "Да Винчи" Коцюбайло навсегда! Ему вечная память и слава!

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