Пережил все виды пыток: через месяц после освобождения из плена умер Валерий Зеленский

В рамках обмена "1000 на 1000" из плена удалось вернуть военнослужащего 53 отдельной механизированной бригады Валерия Зеленского. Однако менее чем через месяц мужчина умер – организм не выдержал пыток.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Общественное Донбасс.

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История Валерия Зеленского, которого замучили россияне

Валерий Зеленский встретил полномасштабное вторжение в Мариуполе. Когда наступление началось, 59 бригаде сказали, что нужны добровольцы, которые пойдут в штурм.

Из сорока, восемь сказали: "Мы идем". Отец был один из восьми. Он был сапером и должен был минировать мост. Ему сказали: "Вообще не волнуйтесь, там Нацполиция, там вас ждут, все будет хорошо". Он приехал. И там действительно их ждали. И с виду все было хорошо, все же на русском разговаривают. Но оказалось, что они разговаривали уже не со своими,

– рассказывает дочь Валерия.

Именно тогда Валерия взяли в плен. Три года семья искала любую информацию о нем. Кроме того, долгое время защитника не обменивали: он был в списках, однако в последний момент его вычеркивали. Или же в Украину возвращали другого Зеленского.

25 мая 2025 года после обмена пленными семья получила сообщение, что Валерий Зеленский дома. Дочь военного говорит, что все плакали от счастья, потому что наконец самый страшный сон в их жизни закончился.

Валерий Зеленский и его семья / фото Общественное Донбасс

Однако после трех лет плена Валерий сгорел буквально за неделю. В медицинском заключении указано, что против него использовали практически все возможные пытки. У него было несколько травм, не работало плечо, не работала рука. Врачи обнаружили, что органы военного буквально распадались. 16 июня жизнь Валерия Зеленского оборвалась.

"Он держался просто на силе духа. Тебя разрывает от двух чувств. Первое чувство - это неиссякаемая боль, за то, что твой любимый человек его больше нет. Его просто затортурили. И есть радость от того, что он больше не чувствует тех пыток", – подытоживает дочь защитника.