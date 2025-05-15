Герасимов под угрозой отставки: Кремль может готовить массовые чистки в военном командовании

Начальник генштаба России Валерий Герасимов проходит военно-врачебную экспертизу в Москве. Очевидно, что Владимир Путин собирается уволить его в ближайшее время.

Кроме того, Путин может готовить массовые чистки среди российских генералов. Такое мнение 24 Каналу озвучил журналист, аналитик Александр Демченко.

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У Путина есть 2 варианта

Александр Демченко отметил, что Герасимова, вероятнее всего, будут отправлять в отставку. Потому что он не удержал Курскую область, хотя понимал, что ВСУ будут атаковать этот регион. Путин хочет наказать всех виновных.

Вероятно, теперь Герасимов наказан. Все знают, что Герасимов – алкоголик. Для этого медкомиссию проводить не нужно. Путин и так все знает,

– подчеркнул он.

Герасимова будут заменять в ближайшее время. Вероятно, у Путина есть две – три кандидатуры генералов, которые более лояльны, имеют меньше влияния среди генералитета, которые точно не будут устраивать перевороты, от которых не будет рисков. Отставка действующего начальника российского генштаба будет очень громкой.

Также я прогнозирую кровавые чистки среди российских генералов в ближайшее время. Путин на это пойдет. Потому что здесь всего два варианта: или его "уберут" генералы, когда он будет пытаться завершить или приостановить войну, или он убьет этих генералов и зачистит все это окружение,

– предположил аналитик.

Напомним, источники "Атеш" из группировки российских войск "Днепр" сообщили, что начальник генерального штаба вооруженных сил России Валерий Герасимов проходит военно-врачебную экспертизу в Москве. Это уже серьезный сигнал. Возможно, в верхушке командования готовятся серьезные перестановки, а Герасимову могут искать замену.