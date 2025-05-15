Крім того, Путін може готувати масові чистки серед російських генералів. Таку думку 24 Каналу озвучив журналіст, аналітик Олександр Демченко.

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У Путіна є 2 варіанти

Олександр Демченко зазначив, що Герасимова, найімовірніше, будуть відправляти у відставку. Тому що він не втримав Курську область, хоча розумів, що ЗСУ будуть атакувати цей регіон. Путін хоче покарати усіх винних.

Ймовірно, тепер Герасимов покараний. Усі знають, що Герасимов – алкоголік. Для цього медкомісію проводити не потрібно. Путін й так усе знає,

– підкреслив він.

Герасимова будуть замінювати найближчим часом. Ймовірно, у Путіна є дві – три кандидатури генералів, які більш лояльні, мають менше впливу серед генералітету, які точно не будуть влаштовувати перевороти, від яких не буде ризиків. Відставка чинного начальника російського генштабу буде дуже гучною.

Також я прогнозую криваві чистки серед російських генералів найближчим часом. Путін на це піде. Тому що тут всього два варіанти: або його "приберуть" генерали, коли він намагатиметься завершити чи призупинити війну, або він вб'є цих генералів та зачистить усе це оточення,

– припустив аналітик.

Нагадаємо, джерела "Атеш" з угруповання російських військ "Дніпро" повідомили, що начальник генерального штабу збройних сил Росії Валерій Герасимов проходить військово-лікарську експертизу у Москві. Це вже серйозний сигнал. Можливо, у верхівці командування готуються серйозні перестановки, а Герасимову можуть шукати заміну.