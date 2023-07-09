Крымчане поздравили Залужного с Днем рождения и пригласили на остров: трогательное видео
Источник:"Желтая лента"
Жители Крыма не подчинились оккупации, ведь Крым – это Украина. Они ждут освобождения и, конечно, Залужного.
На видео активисты движения "Желтая лента" поздравили главнокомандующего Валерия Залужного с Днем рождения и пригласили в Крым.
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Жители Крыма ждут возвращения домой
На видео мужчина поздравляет Залужного с Днем рождения и приглашает в Крым. Также крымчане развесили 180 желтых лент и сделали почти сотню патриотических граффити.
Ялта, Феодосия, Симферополь, Бахчисарай, Алупка и Симферополь – все это Украина! Крым – место настоящих патриотов, которые продолжают бороться за свое право на жизнь без оккупации,
– сказали активисты.
Залужного пригласили в Крым: смотрите видео
Крымчане ждут освобождения: фото "Желтая лента"
9 июля в Крыму раздавались взрывы возле Керченского моста
- Около 12 часов 9 июля в Керчи раздались взрывы. Местные корреспонденты сообщают, что они звучали один за другим, примерно в 3–4 раза.
- Россияне заявили, что Украина якобы атаковала Крымский мост крылатой ракетой. Однако сразу заверили, что "паники не нужно", потому что ПВО ее сбила.
- Крымчане видели дым недалеко от моста. Также они утверждают, что видели несколько неизвестных объектов в небе.
- После "хлопка" объект закрывали на въезд и выезд. Но сейчас движение возобновлено.
Важно помнить, что "хлопок" на оккупированных территориях является следствием войны, которую Россия развязала против нашего государства. Более того, она свидетельствует, что с каждым днем Украина на шаг ближе к победе и в недалекой перспективе ни следа от захватчиков не будет на нашей земле.
Конечно, в попытке одержать хоть какую-то "победу" россияне используют любую возможность. Однако очевидно, что им не удастся достичь "желаемой цели" благодаря Вооруженным Силам. Собственно, еще весной было много разговоров о том, что этот летний сезон будет для оккупантов "горячим". Так и происходит.