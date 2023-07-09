Крымчане поздравили Залужного с Днем рождения и пригласили на остров: трогательное видео

Жители Крыма не подчинились оккупации, ведь Крым – это Украина. Они ждут освобождения и, конечно, Залужного.

На видео активисты движения "Желтая лента" поздравили главнокомандующего Валерия Залужного с Днем рождения и пригласили в Крым.

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Жители Крыма ждут возвращения домой

На видео мужчина поздравляет Залужного с Днем рождения и приглашает в Крым. Также крымчане развесили 180 желтых лент и сделали почти сотню патриотических граффити.

Ялта, Феодосия, Симферополь, Бахчисарай, Алупка и Симферополь – все это Украина! Крым – место настоящих патриотов, которые продолжают бороться за свое право на жизнь без оккупации,

– сказали активисты.

Залужного пригласили в Крым: смотрите видео

Крымчане ждут освобождения: фото "Желтая лента"

9 июля в Крыму раздавались взрывы возле Керченского моста

Около 12 часов 9 июля в Керчи раздались взрывы. Местные корреспонденты сообщают, что они звучали один за другим, примерно в 3–4 раза.

Россияне заявили, что Украина якобы атаковала Крымский мост крылатой ракетой. Однако сразу заверили, что "паники не нужно", потому что ПВО ее сбила.

Крымчане видели дым недалеко от моста. Также они утверждают, что видели несколько неизвестных объектов в небе.

После "хлопка" объект закрывали на въезд и выезд. Но сейчас движение возобновлено.

Важно помнить, что "хлопок" на оккупированных территориях является следствием войны, которую Россия развязала против нашего государства. Более того, она свидетельствует, что с каждым днем Украина на шаг ближе к победе и в недалекой перспективе ни следа от захватчиков не будет на нашей земле.

Конечно, в попытке одержать хоть какую-то "победу" россияне используют любую возможность. Однако очевидно, что им не удастся достичь "желаемой цели" благодаря Вооруженным Силам. Собственно, еще весной было много разговоров о том, что этот летний сезон будет для оккупантов "горячим". Так и происходит.