В Грузии не встретили с почетным караулом бойца, защищавшего Украину, – СМИ
- В Тбилиси доставили тело бойца Вано Надирадзе, который воевал за Украину, но без почетного караула.
- Надирадзе воевал с СБУ с начала вторжения России в 2022 году и умер от сердечного приступа.
В Тбилиси доставили тело 55-летнего Вано Надирадзе, воевавшего на стороне Украины. Для встречи в аэропорту гроба добровольца впервые не отправили почетный караул.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Эхо Кавказа".
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В Грузии не отправили почетный караул для встречи добровольца
После того, как бойца вынесли из аэропорта, собрались простые граждане, бывшие сослуживцы, родственники и друзья. Люди выкрикивали "слава героям!".
В отличие от других случаев доставки тел погибших в Украине бойцов, в аэропорту Вано Надирадзе не встретил почетный караул. Министерство обороны пока не прокомментировало это,
– рассказали журналисты.
Надирадзе воевал на стороне Украины в составе СБУ с начала полномасштабного вторжения России в 2022 году. Он регулярно сообщал о военных успехах украинской армии и информировал грузинские СМИ и пользователей соцсетей о ходе боевых действий.
По предварительной информации, защитник умер от сердечного приступа. Надирадзе будет похоронен на кладбище у Тбилисского моря.
В издании напомнили, что с начала российского вторжения в Украину в феврале 2022 года на фронте погибли более 80 бойцов грузинских – как добровольцы и граждане Грузии, так и украинцы грузинского происхождения.